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Проспект имени Мирзо-Улугбека в Ташкенте

Ташкент вошел в рейтинг самых дорогих городов мира

© Sputnik / А. Варфоломеев
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Всего в списке 440 городов. Страны Центральной Азии расположились ближе к концу рейтинга. Столица Узбекистана стала самой дешевой по стоимости жизни в регионе.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Эксперты статистического ресурса Numbeo составили рейтинг самых дорогих городов мира.

Всего в список вошли 440 городов. На первых пяти строчках расположились города Швейцарии: Цюрих, Базель, Лозанна, Женева и Берн.

Паспорт гражданина Узбекистана
© Sputnik / Валерий Мельников
Стало известно место Узбекистана в рейтинге самых "мощных" паспортов мира

В топ-10 вошли норвежские города Ставангер, Осло, Тронхейм, Берген и исландский Рейкъявик.

Москва заняла в списке 251-е место и стала самым дорогим российским городом.

Между тем страны Центральной Азии расположились ближе к концу рейтинга. Так, казахстанские города Астана и Алма-Аты заняли 386-е и 389-е место соответственно.

Столица Кыргызстана Бишкек заняла 410-ю строчку, а вот Ташкент расположился на 413-м месте.

По словам экспертов, расчет "индекса стоимости жизни" проводили, опираясь на цены в магазинах и ресторанах, цену проезда на транспорте, расходы на коммунальные услуги, а также на покупательную способность населения.

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Теги:
Ташкент, Стоимость, города мира, рейтинг



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