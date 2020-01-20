Пять человек погибли в пермском хостеле из-за прорыва трубы с кипятком

Уже сегодня в Совете Федерации обсудят возможность внесения изменений в действующее законодательство о хостелах.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. В Перми в одном из хостелов погибли пять человек в результате прорыва трубы с горячей водой, еще шесть пострадали, сообщает РИА Новости.

"Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два пациента - в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Известно, что трубу в мини-отеле прорвало в ночь на 20 января. Хостел на девять номеров располагается в цокольном этаже жилого здания. Его затопило.

По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более людей.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин передал дело в Центральный аппарат комитета.

Более того, сегодня в Совете Федерации обсудят возможность внесения изменений в действующее законодательство о хостелах.

"Возможно, следует запретить их размещение в подвалах, где проходят домовые коммуникации", - заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко.

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По его мнению, пришло время опять вернуться к теме регулирования деятельности хостелов и вносить необходимые изменения в законодательство.