В Италии выставили на продажу исторические дома по €1

Таким образом местные власти пытаются привлечь новых жителей и "вдохнуть жизнь" в вымирающий населенный пункт.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В итальянской коммуне Бизачча выставили на продажу 90 исторических зданий по скромной цене - один евро (около 10,5 тысячи сумов).

Bisaccia, latest town in Italy selling $1 homes, has a twist https://t.co/daebrgHeQQ pic.twitter.com/fvo275WqGL — Enewsgate Feed (@enewsgate) January 20, 2020

Так местные власти пытаются привлечь новых жителей и спасти умирающие общины, пишет CNN Travel.

Однако есть важное требование: новые владельцы должны отремонтировать здания, но никаких конкретных сроков не установлено.

Из-за плотной застройки дома стоят очень тесно, у некоторых даже есть общий вход. В связи с этим власти предлагают переезжать вместе с родственниками и друзьями, чтобы жить рядом.

Bisaccia, el "otro" pueblo italiano que vende casas a 1 euro

https://t.co/ONP8OZe4ZK pic.twitter.com/07snx14aiW — Diario El Sol Mza (@elsolonline) January 21, 2020

Примечательно, что заброшенная часть города находится по соседству с "живой", откуда еще не уехали жители, там есть магазины и социальные учреждения.

Заммэра города Франческо Тарталья уверяет, что у новых собственников не будет никаких проблем с бывшими хозяевами домов, поскольку всеми зданиями владеют власти.

По ее словам, жители коммуны очень дружелюбны.

"Новичков здесь балуют и заботятся о них. Мы хотим, чтобы это место снова засияло", — говорит чиновница.

Ранее власти сицилийской коммуны Бивона решили таким же способом привлечь новых жителей в постепенно вымирающий город и также выставили на продажу дома по цене один евро. Однако здесь будущим владельцам дали четыре года на проведение работ по восстановлению ветхого здания.