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В России запустили кол-центр для помощи мигрантам

© Sputnik / Арсений Горшенин
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Работа кол-центра организована в рамках социального проекта по оказанию содействия в социальной адаптации и интеграции иностранных граждан.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Общероссийская общественная организация "Федерация мигрантов России" запустила кол-центр для помощи мигрантам, приезжающим жить и работать на территории страны.

Все нуждающиеся смогут получить по телефону юридическую консультацию от квалифицированных специалистов.

Рабочие на строящемся объекте
© CC0 / Unsplash / Guilherme Cunha
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Кроме того, мигранты могут задать все интересующие их вопросы касательно того, где получить медицинскую помощь, как правильно арендовать жилье, что делать в случае получения травмы на производстве, как оформить документы и что делать при их потере.

Сотрудники горячей линии говорят как на русском, так и на узбекском, таджикском и киргизском языках.

Обращаться за помощью можно по телефонам: +7 (495) 778-3288 +7 (963) 997-4210 +7 (926) 130-7500.

Горячая линия работает с 8.00 до 23.00 по будням и с 9.00 до 21.00 в выходные дни.

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Теги:
горячая линия, Мигранты, Россия



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