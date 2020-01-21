В России запустили кол-центр для помощи мигрантам

Работа кол-центра организована в рамках социального проекта по оказанию содействия в социальной адаптации и интеграции иностранных граждан.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Общероссийская общественная организация "Федерация мигрантов России" запустила кол-центр для помощи мигрантам, приезжающим жить и работать на территории страны.

Все нуждающиеся смогут получить по телефону юридическую консультацию от квалифицированных специалистов.

Кроме того, мигранты могут задать все интересующие их вопросы касательно того, где получить медицинскую помощь, как правильно арендовать жилье, что делать в случае получения травмы на производстве, как оформить документы и что делать при их потере.

Сотрудники горячей линии говорят как на русском, так и на узбекском, таджикском и киргизском языках.

Обращаться за помощью можно по телефонам: +7 (495) 778-3288 +7 (963) 997-4210 +7 (926) 130-7500.

Горячая линия работает с 8.00 до 23.00 по будням и с 9.00 до 21.00 в выходные дни.