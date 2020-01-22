В Хабаровске госпитализировали пассажира с подозрением на коронавирус

В аэропортах России из-за активно распространяющегося заболевания стали проверять состояние здоровья у пассажиров всех рейсов, прибывших из Китая.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Из аэропорта Хабаровска ночью была госпитализирована пассажирка, прибывшая из Китая, сообщает портал "Сибирь.Реалии" со ссылкой на начальника пресс-службы аэропорта.

Женщину увезли в больницу из-за подозрения на коронавирус 2019-nCoV, который активно распространяется в КНР.

Пассажирка прилетела в Россию из китайского города Харбин с симптомами инфекционного заболевания.

"У него (у прибывшего пассажира. - Sputnik) была высокая температура и признаки острого респираторного заболевания. Больной был госпитализирован в инфекционное отделение 10-й городской больницы", — рассказала ИА "Хабаровский край сегодня" начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Каравянская.

В сообщении на сайте управления Роспотребнадзора отмечается, что больной с симптомами респираторной инфекции был выявлен при проведении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через границу.

Однако лабораторные исследования показали, что заболевание вызвано обычным сезонным гриппом типа A H1N1, который активно циркулирует среди населения в зимний сезон.

В Роспротребнадзоре отметили, что, хотя опасения не подтвердились, риск заноса коронавируса в Хабаровск остается высоким.

Для этого в пунктах пропуска, расположенных на территории Хабаровского края, проводится двойной санитарно-карантинный контроль.

Сперва специалисты Роспотребнадзора поднимаются на борт прилетевшего из КНР воздушного судна и специальным прибором дистанционно измеряют температуру. Затем на входе в терминал каждый пассажир проходит стационарный датчик, который способен выявить человека с симптомами острого респираторного заболевания.

В 10-й хабаровской городской больнице, где сейчас находится пассажирка, сообщили, что у них нет пацентов с коронавирусом.

Накануне в аэропортах России из-за коронавируса стали проверять состояние здоровья у пассажиров всех рейсов, прибывших из Китая. Особые меры безопасности были приняты в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево, а также в Иркутске и Екатеринбурге.

По последним данным, число погибших от коронавируса достигло девяти человек.