Легенда НБА Коби Брайант погиб с дочерью при крушении вертолета в Калифорнии

На борту вертолета, упавшего в Калифорнии, было девять человек, включая пилота. Все они погибли. Причины авиакатастрофы пока не известны.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Легендарный игрок НБА Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джинна Мария-Оноре и еще семь человек погибли при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает AP.

"На борту вертолета, упавшего в Калифорнии, было девять человек, включая пилота. Все они погибли", - говорится в информации.

Причины авиакатастрофы пока не известны.

Известно, что вертолет упал в районе Калабасас.

Напомним, Коби Брайант считался одним из лучших игроков в истории баскетбола. 41-летний спортсмен всю свою карьеру играл за "Лейкерс". Он ушел из профессионального спорта в апреле 2016 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kobe Bryant (@kobebryant) 25 Янв 2020 в 8:18 PST

За 20 сезонов Брайант получил пять чемпионских титулов и дважды выигрывал золотую медаль на Олимпийских играх в составе национальной сборной США. Он также стал единственным игроком НБА, получившим четыре награды MVP ("Самый ценный игрок") матча всех звезд.