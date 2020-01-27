Легенда НБА Коби Брайант погиб с дочерью при крушении вертолета в Калифорнии

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Легендарный игрок НБА Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джинна Мария-Оноре и еще семь человек погибли при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает AP.
"На борту вертолета, упавшего в Калифорнии, было девять человек, включая пилота. Все они погибли", - говорится в информации.
Причины авиакатастрофы пока не известны.
Известно, что вертолет упал в районе Калабасас.
#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE— LA County Sheriffs (@LASDHQ) 26 января 2020 г.
Напомним, Коби Брайант считался одним из лучших игроков в истории баскетбола. 41-летний спортсмен всю свою карьеру играл за "Лейкерс". Он ушел из профессионального спорта в апреле 2016 года.
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За 20 сезонов Брайант получил пять чемпионских титулов и дважды выигрывал золотую медаль на Олимпийских играх в составе национальной сборной США. Он также стал единственным игроком НБА, получившим четыре награды MVP ("Самый ценный игрок") матча всех звезд.