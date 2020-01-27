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Вертолет летел при сильном тумане: новые детали гибели Коби Брайнта

© Sputnik / Алексей Филиппов
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За несколько секунд до катастрофы диспетчер сказал пилоту, что воздушное судно находится слишком низко — из-за этого оно не могло попасть на радары.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Стали известны первые подробности вертолетной авиакатастрофы, в которой погиб легендарный игрок НБА Коби Брайант.

Легенда НБА Коби Брайнт погиб с дочерью при крушении вертолета в Калифорнии
© AP Photo / Chris Carlson
Легенда НБА Коби Брайант погиб с дочерью при крушении вертолета в Калифорнии

Первый отчет о расследовании выпустят в течение десяти дней, однако сайт FlightRadar уже опубликовал информацию о том, как именно летел вертолет.

Согласно данным, воздушное судно с пилотом и восьмью пассажирами вылетело в 9.06 утра по местному времени и направилось в сторону Таузанд-Окса, где находится баскетбольная академия Брайанта.

Над Лос-Анджелесом в этот момент висел сильный туман. О нем пилот знал, поскольку вертолет провел некоторое время в зоне ожидания, прежде чем ему разрешили взлет.

За несколько секунд до трагедии диспетчер сообщил пилоту: "Вы находитесь слишком низко для радарного сопровождения". Пилот ответил, что попытается набрать высоту. Он поднялся на высоту 600 метров, развернулся влево, снизился до 420 метров и на скорости 290 километров в час столкнулся со склоном горы.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье. Все девять пассажиров, включая пилота, погибли. На борту была 13-летняя дочь Брайанта, ее партнерши по баскетбольной команде, их родители и тренер со своей семьей. Бейсболистки летели на матч.

Теги:
Крушение, Вертолет, гибель, Коби Брайант, США



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