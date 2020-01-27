Польша не пригласила Путина на 75-летие освобождения Освенцима

Почтить память жертв нацизма приехали представители 54 стран, а также около 200 бывших узников лагеря. Россию представил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Польша не пригласила президента РФ Владимира Путина на памятные мероприятия в честь 75-летия освобождения Красной Армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, Владимиру Путину не было приглашения", — ответил он на вопросы журналистов.

Россию на памятных мероприятиях представил посол в Польше Сергей Андреев.

На церемонии присутствовали порядка 200 бывших узников, иностранные делегации, около 30 из которых возглавили президенты, премьер–министры и монархи.

Как отметил директор музея Освенцима Петр Цивиньский, смысл годовщины - "пробудить совесть и чувство ответственности, вытекающее из памяти".

Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским концлагерем и со временем стал одним из главных символов Холокоста. За годы войны здесь погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи.

Концлагерь был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года. ООН установил эту дату Международным днем памяти жертв Холокоста.