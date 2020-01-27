Польша не пригласила Путина на 75-летие освобождения Освенцима

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Польша не пригласила президента РФ Владимира Путина на памятные мероприятия в честь 75-летия освобождения Красной Армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, Владимиру Путину не было приглашения", — ответил он на вопросы журналистов.
Россию на памятных мероприятиях представил посол в Польше Сергей Андреев.
На церемонии присутствовали порядка 200 бывших узников, иностранные делегации, около 30 из которых возглавили президенты, премьер–министры и монархи.
Как отметил директор музея Освенцима Петр Цивиньский, смысл годовщины - "пробудить совесть и чувство ответственности, вытекающее из памяти".
Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским концлагерем и со временем стал одним из главных символов Холокоста. За годы войны здесь погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи.
Концлагерь был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года. ООН установил эту дату Международным днем памяти жертв Холокоста.