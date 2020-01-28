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На Украине возбудили дело из-за советской символики в ресторане

© Sputnik / Поляков Александр
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200128/13327178/Na-Ukraine-vozbudili-delo-iz-za-sovetskoy-simvoliki-v-restorane.html

На Украине уже несколько лет действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который запрещает пропаганду символики СССР.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в отношении ресторана в городе Прилуки (Черниговская область), сообщается на сайте ведомства.

Поводом послужили портреты советских вождей на стене.

"Правоохранители открыли уголовное производство по факту использования в интерьере одного из ресторанов Прилук советской символики и портретов коммунистических лидеров", — говорится в сообщении полиции.

Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Примечательно, что заявление в правоохранительные органы подала одна из посетительниц ресторана, указав, что портреты советских политиков нарушают украинский закон о декоммунизации.

Закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов" действует на Украине с мая 2015 года. Он приравнивает нацистскую и коммунистическую идеологию и запрещает демонстрацию любой советской символики.

С 2015 года законом Об осуждении коммунистического и нацистского режимов запрещается пропаганда советской символики
Нацполиция Украины
С 2015 года законом "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов" запрещается пропаганда советской символики

В рамках так называемого процесса декоммунизации на Украине было переименовано около тысячи городов и порядка 52 тысяч улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Документ вызвал широкий резонанс в обществе, поскольку в нем не были четко прописаны границы его применения.

Теги:
пропаганда, СССР, Украина



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