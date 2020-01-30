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Робин Гуд в законе: в России лук и арбалет приравняли к охотничьему оружию

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Для того чтобы почувствовать себя Робином Гудом, нужно получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, а сам лук и арбалет – поставить на учет в Росгвардии.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. В России вступил в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом.

Документ ранее, в августе прошлого года, подписал президент РФ Владимир Путин.

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К охотничьему оружию будут относиться луки, сила дуги которых составляет более 27 килограмм-сил, и арбалеты, сила дуги которых превышает 43 килограмм-сил.

До этого их использовали лишь в спортивных состязаниях.

Сейчас же приобрести такое оружие смогут россияне, у которых есть охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

Чтобы получить разрешение, необходимо предоставить:

  • документы о прохождении специальной подготовки и периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием;
  • медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием;
  • медицинское заключение об отсутствии в организме наркотиков, психотропных средств и их метаболитов.

Арбалет или лук необходимо будет поставить на учет в Росгвардии.

Теги:
лук, оружие, закон, Россия



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