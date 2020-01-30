Китайская сторона попросила не эвакуировать граждан Узбекистана из Уханя

В КНР находится рабочая группа Всемирной организации здравоохранения во главе с генеральным директором Тедросом Адханомом Гебрейесусом. Он озвучил позицию организации о нецелесообразности эвакуации иностранных граждан из Уханя.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Посол Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с директором Департамента Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел КНР Сунь Линцзяном. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ходе разговора китайская сторона попросила не эвакуировать граждан Узбекистана до завершения всего цикла карантинного режима.

Данные меры принимают в целях недопущения возможного распространения эпидемии.

В настоящие время в КНР находится рабочая группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во главе с генеральным директором Тедросом Адханомом Гебрейесусом, который также озвучил позицию организации о нецелесообразности эвакуации иностранных граждан и призвал международное сообщество сохранять спокойствие и не реагировать на ложные сообщения.

МИД просит вернувшихся в январе на родину из Уханя узбекских студентов незамедлительно обратиться в Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Узбекистана по телефону:

+998909882330 (зам. директора Б. Курбонов);

+998972755074 (главный специалист Ф. Курбанбеков).

Граждане Узбекистана, находящиеся на территории КНР, могут в необходимых случаях обратиться в любое время в посольство страны в Пекине по телефонам:

+86 135 1102-4242 (Бобур Яхяев);

+86 139 1175-4476 (Шухрат Умиров).

Генеральное консульство в Шанхае, тел. +86 131 2255-5772 (Азиз Улугбеков).