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Коронавирус. Человек в маске

Китайская сторона попросила не эвакуировать граждан Узбекистана из Уханя

© AFP 2018 / HECTOR RETAMAL
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В КНР находится рабочая группа Всемирной организации здравоохранения во главе с генеральным директором Тедросом Адханомом Гебрейесусом. Он озвучил позицию организации о нецелесообразности эвакуации иностранных граждан из Уханя.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Посол Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с директором Департамента Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел КНР Сунь Линцзяном. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ходе разговора китайская сторона попросила не эвакуировать граждан Узбекистана до завершения всего цикла карантинного режима. 

Данные меры принимают в целях недопущения возможного распространения эпидемии.

© AP Photo / Andy Wong
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В настоящие время в КНР находится рабочая группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во главе с генеральным директором Тедросом Адханомом Гебрейесусом, который также озвучил позицию организации о нецелесообразности эвакуации иностранных граждан и призвал международное сообщество сохранять спокойствие и не реагировать на ложные сообщения.

МИД просит вернувшихся в январе на родину из Уханя узбекских студентов незамедлительно обратиться в Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Узбекистана по телефону:

+998909882330 (зам. директора Б. Курбонов);
+998972755074 (главный специалист Ф. Курбанбеков).

Граждане Узбекистана, находящиеся на территории КНР, могут в необходимых случаях обратиться в любое время в посольство страны в Пекине по телефонам:

+86 135 1102-4242 (Бобур Яхяев);
+86 139 1175-4476 (Шухрат Умиров).

Генеральное консульство в Шанхае, тел. +86 131 2255-5772 (Азиз Улугбеков).

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (37)
Теги:
Узбекистанцы, эвакуация, МИД Узбекистана, Китай, коронавирус



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