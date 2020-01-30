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Билетная система городского транспорта Москвы признана лучшей в мире

© Sputnik / Илья Питалев
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Российская столица боролась за первое место с крупнейшими компаниями из Великобритании, Германии и других стран.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Транспортный комплекс Москвы выиграл главную международную премию Transport Ticketing Global в номинации "Лучшая умная билетная система 2020". Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В московском метро запустили тематический поезд к 5-летию ЕАЭС
© Ruptly .
В московском метро запустили тематический поезд к 5-летию ЕАЭС - видео

Москва соревновалась за первое место с крупнейшими мировыми компаниями: автобусным оператором Великобритании Arriva, транспортным оператором Германии Deutsche Bahn, оператором железнодорожного транспорта Манчестера и еще пятью конкурсантами.

Сейчас пассажиры московского общественного транспорта могут оплатить проезд десятью способами. С каждым годом все популярнее становится карта "Тройка". Она существует и в виде пластиковой карты, и в виде брелка, кольца, браслета и так далее.

Пресс-служба Московского метрополитена
Браслеты "Тройка" начали продавать в московском метро

Поездку также можно оплатить объединенной картой: "Тройка-Подорожник" ("Подорожник" — единая транспортная карта в Санкт-Петербурге. - Sputnik), "Тройка-Стрелка" ("Стрелка" — единая транспортная карта Московской области. - Sputnik) или с помощью бесконтактных банковских карт и смартфонов. 

Кроме того, в столице действуют автоматы по продаже билетов.

Автоматы по продаже билетов, установленные в московском метро
© Sputnik / Илья Питалев
Автоматы по продаже билетов, установленные в московском метро

Благодаря развитию билетной системы очереди в кассах метро стали на 40% короче. Также в восемь раз снизилось число билетов, покупаемых у водителей наземного транспорта.

Ежегодные продажи бумажных билетов с 2013 года сократились в 4,6 раза, что позволяет сохранять природу и экономить 2,5 миллиарда рублей в год.

Кроме того, выросло удобство пользования московским транспортом. К примеру, пассажиры, имеющие карту "Тройка", банковскую карту или смартфон могут легко и быстро пересаживаться с одного транспорта на другой.

Теги:
билет, транспорт, Москва



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