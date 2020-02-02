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Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором

Глава UFC назвал примерную дату боя-реванша Нурмагомедова и Макгрегора

AP Photo/John Locher
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200202/13364596/Prezident-UFC-nazval-primernuyu-datu-boya-revansha-Nurmagomedova-i-Makgregora.html

Россиянин и ирландец впервые встретились на ринге в октябре 2018 года. Тогда Нурмагомедов победил, использовав удушающий прием.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал примерную дату поединка-реванша между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Во время интервью порталу ESPN он заявил, что в случае победы над Тони Фергюсоном россиянин возьмет перерыв до осени.

"Скорее всего, Макгрегор будет драться с победителем титульного боя Нурмагомедов – (Тони) Фергюсон. Если победит Нурмагомедов, он наверняка будет ждать окончания Рамадана. Так что речь идет об осени: сентябрь, октябрь, ноябрь", - сообщил Уайт.

Напомним, поединок Нурмагомедов – Фергюсон пройдет 18 апреля в Бруклине (США).

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор впервые встретились на ринге в октябре 2018 года. Россиянин одержал победу и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Однако тогда бойцу не вручили пояс по дисциплинарным причинам.

После недавнего турнира в Лас-Вегасе, где Макгрегор одержал победу над американцем Дональдом Серроне, глава организации назвал Нурмагомедова следующим соперником ирландца.

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Теги:
Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов



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