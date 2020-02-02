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Игорь Крутой назвал имя возможного участника от России на Евровидении-2020

© Sputnik / Антон Денисов
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200202/13367517/Igor-Krutoy-nazval-imya-vozmozhno-uchastnika-ot-Rossii-na-Evrovidenii-2020.html

Конкурс "Евровидение-2020" пройдет пройдет с 12 мая по 16 мая в нидерландском городе Роттердаме. Изначально он должен был пройти в Амстердаме, но столица отказалась.

ТАШКЕНТ, 2 фев - Sputnik. Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2020" будет представлять певец Александр Панайотов, заявил композитор и продюсер Игорь Крутой в беседе с РИА Новости.

Певец Александр Панайотов на церемонии открытия международного музыкального фестиваля Жара в Баку.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Певец Александр Панайотов на церемонии открытия международного музыкального фестиваля "Жара" в Баку.

Ничего конкретного он не сказал, а лишь ограничился фразой о том, что Первый канал уже "принял решение по Панайотову". 

"Процентов на 90, я думаю", — добавил композитор.

Между тем представитель Александра Панайотова от комментариев отказалась.

"Пока никаких комментариев не будет. У нас никакой информации нет на этот счет", – сказала представитель певца.

Ранее глава Первого канала Константин Эрнст сообщил, что решение, кто будет представлять Россию на конкурсе, обычно принимается до конца февраля.

Конкурс "Евровидение-2020"

65-й международный песенный конкурс "Евровидение-2020" пройдет с 12 мая по 16 мая в нидерландском городе Роттердаме.

© Sputnik / Владимир Астапкович
Столица Нидерландов отказалась принимать Евровидение

Нидерланды получили возможность принять "Евровидение-2020" после победы певца Дункана Лоуренса с композицией Arcade.

В прошлом году Россию на конкурсе представлял певец Сергей Лазарев. Его песня Scream! принесла стране 370 очков и третье место.

Всего в "Евровидении-2020" примет участие 41 страна. В этом году конкурс пройдет под слоганом: Open Up - "Откройся".

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Теги:
Игорь Крутой, Россия, вокал, Конкурс, Евровидение



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