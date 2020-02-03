Лекарства от СПИДа и гриппа вылечили пациентку от коронавируса в Таиланде

Через двое суток после приема лекарственных препаратов тест на коронавирус показал отрицательный результат.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Таиландским врачам удалось вылечить от коронавируса женщину, назначив ей комбинацию лекарств от гриппа и СПИДа, пишет газета South China Morning Post.

В заявлении Минздрава Таиланда сообщается, что 71-летняя пациентка, гражданка Китая, поступила в больницу Раджавити в Бангкоке с тяжелыми симптомами пневмонии нового типа 2019-nCoV.

Для лечения врачи использовали лекарство от гриппа "Осельтамивир" и препарат от СПИДа "Лопинавир / Ритонавир".

Через 48 часов после приема препаратов тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Теперь Минздрав Таиланда ожидает дополнительные результаты исследования, чтобы понять, можно ли таким образом лечить всех пациентов.

Сейчас общее число зараженных в Таиланде составляет 19, вылечившихся - восемь.

Вспышка пневмонии в Китае

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 17 388 человек. Число скончавшихся - 362.

Вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией.

Между тем китайские учены утверждают: вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля, после чего эпидемия пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.

Среди узбекистанцев подтвержденных случаев коронавируса нет

В Узбекистане случаев заболевания коронавирусом нет, сообщили в Министерстве народного образования.

Власти страны приостановили авиасообщение с Китаем. Также на приграничных территориях проводится тщательный медико-санитарный осмотр всех попутчиков, проходящих через Санитарно-карантинные пункты.

Все больные с пневмонией и другими острыми респираторными заболеваниями изолируются и госпитализируются.

Кроме того, всем гражданам республики рекомендуется соблюдать следующие меры: