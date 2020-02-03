СМИ опубликовали разговор заметившего иранскую ракету пилота и диспетчера

Пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом Тегеран – Киев, разбился 8 января. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Украинский телеканал ТСН опубликовал расшифровку переговоров диспетчера с пилотом, который стал очевидцем крушения украинского лайнера Boeing 737-800 под Тегераном.

Как следует из расшифровки, рейс EP3768 Шираз – Тегеран выполнял посадку около 6.20 8 января - почти одновременно со взлетом украинского борта.

Пилот иранского лайнера сообщил диспетчеру, что видит вспышки от ракеты и взрыв в небе. На записи, по данным ТСН, слышно, как диспетчер несколько минут пытался связаться с украинским экипажем, но безрезультатно.

Расшифровка разговора:

Диспетчер: Доброе утро, "Украинские международные авиалинии" [рейс] 752, ваша высота вылета 260, двигайтесь на 6 тыс. футов, повернуть направо. После 6 тыс. футов направление на Парок.

Пилот EP3768: Заходим на посадку с севера. 3768.

Диспетчер: Доброе утро, 3768. "Асеман" 3768, определить 3343 налево, уровень 110.

Пилот EP3768: Борт 3768 на связи. Заходим на посадку с севера, 3768. ...Зона 320 для пролета активна?

Диспетчер: [неразборчиво].

Пилот EP3768: По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое должно быть?

Диспетчер: Зона 320? Сколько миль? Где?

Пилот EP3768: Точно не могу сказать. Но, думаю, это возле [аэродрома] Пайам, [город] Карадж.

Диспетчер: Сколько миль? Где?

Пилот EP3768: Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.

Диспетчер: Нас об этом не информировали. …Как выглядит? На что похож этот свет?

Пилот EP3768: Это точно свет от ракеты.

Диспетчер: Она же не в сторону города [Тегерана] летит?

Пилот EP3768: Возможно… А, нет, она вылетела со стороны города.

Диспетчер: Нам ничего не сообщали, но продолжайте наблюдать.

Пилот EP3768: Хорошо. Становлюсь на курс посадки.

Диспетчер: "Украинские международные авиалинии" 752, прием. "Украинские международные авиалинии" 752, прием! "Украинские международные авиалинии" 752, как слышно?!

[диспетчер повторяет запрос в течение двух минут; безрезультатно].

Диспетчер: "Асеман" 3768, 9000 [неразборчиво], курс на посадку. …"Асеман" 3768, больше ничего вверху не видите?

Пилот EP3768: Мы видели взрыв, большую вспышку от взрыва. Не понимаем, что это.

Диспетчер: Мы точно не знаем…

Пилот EP3768: На нашем курсе все нормально?

Диспетчер: Да, я не думаю, что у вас будут какие-то проблемы.

Пилот EP3768: Дай бог!

Трагедия в небе над Ираном

Выполнявший рейс в Киев Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету.

В Иране признались, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.