ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части, сообщает РИА Новости.

Погибло три человека, 179 получили ранения.

© REUTERS / MURAD SEZER Жесткая посадка самолета в Стамбуле: число жертв выросло до трех

На данный момент аэропорт Сабихи Гёкчен закрыт, турецкая генпрокуратура начала расследование инцидента.

Аналогичный случай произошел в том же аэропорту 7 января с самолетом Boeing 737 компании Pegasus, который прилетел в Стамбул из города Шарджа в ОАЭ, однако все 164 пассажира, находившиеся на борту во время ЧП, были благополучно эвакуированы, никто не пострадал.