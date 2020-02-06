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Жесткая посадка самолета в Стамбуле: число жертв выросло до трех

Жесткая посадка самолета в Стамбуле: число жертв выросло до трех

© REUTERS / MURAD SEZER
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На данный момент аэропорт Сабихи Гёкчен закрыт, турецкая генпрокуратура начала расследование инцидента.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части, сообщает РИА Новости.

Погибло три человека, 179 получили ранения.

Жесткая посадка самолета в Стамбуле: число жертв выросло до трех
© REUTERS / MURAD SEZER
Жесткая посадка самолета в Стамбуле: число жертв выросло до трех

На данный момент аэропорт Сабихи Гёкчен закрыт, турецкая генпрокуратура начала расследование инцидента.

Аналогичный случай произошел в том же аэропорту 7 января с самолетом Boeing 737 компании Pegasus, который прилетел в Стамбул из города Шарджа в ОАЭ, однако все 164 пассажира, находившиеся на борту во время ЧП, были благополучно эвакуированы, никто не пострадал.

Теги:
трагедия, смерть, погибшие, погиб, Турция, Турция, Стамбул, аварийная посадка, посадка, самолет, Самолет



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