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Писатель Стивен Кинг

Стивен Кинг продал российской школьнице за $1 право на экранизацию рассказа

© AFP 2018 / ERIC FEFERBERG
В мире
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200209/13425688/Stiven-King-prodal-rossiyskoy-shkolnitse-za-1-pravo-na-ekranizatsiyu-rasskaza.html

16-летняя Диана Костырина планирует снять короткометражку по мотивам рассказа "Женщина в комнате", однако с более оптимистичным концом.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Школьница из Томска выкупила право на экранизацию рассказа американского писателя Стивена Кинга за один доллар.  Об этом сообщает РИА Томск.

16-летняя Диана Костырина планирует снять короткометражку по мотивам рассказа "Женщина в комнате". Фильм будет представлен на международном фестивале Dollar Baby Russia осенью 2020 года в Краснодаре.

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Между тем девушка рассказала, что планирует немного изменить концовку рассказа и сделать ее более оптимистичной, "чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказа".

Школьница также поделилась, что намерена пригласить на главную роль известного актера и что сейчас с ним активно ведутся переговоры. Однако его имя пока не раскрывается.

Права на экранизацию рассказа были выкуплены по программе Dollar Baby — в ее рамках Стивен Кинг за один доллар предоставляет талантливым школьникам и студентам-кинематографистам право экранизировать его работу.

Теги:
доллары, Томск, Россия, школьники, фильм, Стивен Кинг



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