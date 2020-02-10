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Корейский режиссер Пон Чжун Хо

"Паразиты" обошли всех: кому вручили главные награды премии "Оскар-2020"

© AFP 2018 / MARK RALSTON
В мире
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200210/13428242/Parazity-oboshli-vsekh-kto-poluchil-glavnye-nagrady-Oskar-2020.html

Южнокорейский режиссера Пон Чжун Хо получил награды за свою киноработу, обойдя такие фильмы, как "Однажды в Голливуде", "Брачная история" и другие.

В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения премии "Оскар". По красной дорожке прошлись известные голливудские звезды, а в зале Dolby Theatre объявили лауреатов.

Награду за "Лучший фильм" получила картина "Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо. Кстати, в мае 2019 года режиссеру уже была вручена "Золотая пальмовая ветвь" 72-го Каннского кинофестиваля. Среди других киноработ режиссера - "Токио!", "Окча", "Вторжение динозавра", "Морской туман", "Сквозь снег", "Мать" и "Воспоминания об убийстве", в котором он осветил тему нераскрываемых преступлений.

Итак, итоги "Оскара-2020":

Лучший фильм — "Паразиты" (Gisaengchung),  режиссер Пон Джун Хо

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Публикация от Emme Caldas🔧 🎥 (@emmecaldas)

Лучший режиссер — "Паразиты" (Gisaengchung), Пон Джун Хо

Лучший актер — Хоакин Феникс, "Джокер" (Joker)

© Foto : Warner Bros. (2019)
Кадр из фильма "Джокер".

Лучшая актриса — Рене Зеллвегер, "Джуди" (Judy)

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Публикация от 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕜 ℕ𝕖𝕨 | 𝕄𝕒𝕟-𝕐𝕠𝕦𝕣-𝕊𝕥𝕪𝕝𝕖 ™️ (@manyourstyle)

Лучшая мужская роль второго плана — Брэд Питт, "Однажды в… Голливуде" (Once Upon a Time ...in Hollywood)

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Публикация от Muffin Man Pros (@muffinmanpros)

Лучшая женская роль второго плана — Лора Дерн, "Брачная история" (Marriage Story)

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Публикация от Actuación AA (@actuacionaa)

Лучший оригинальный сценарий — "Паразиты" (Gisaengchung), Пон Джун Хо и Хан Джин Вон

Лучший адаптированный сценарий — "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit), Тайка Вайтити

Лучшая операторская работа — "1917", Роджер Дикинс

Лучший монтаж — "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari), Эндрю Бакленд и Майкл Маккаскер

Лучшая работа художника-постановщика — "Однажды в… Голливуде" (Once Upon a Time ...in Hollywood), Барбара Линг, Нэнси Хэй

Лучший дизайн костюмов — "Маленькие женщины" (Little Women), Жаклин Дюрран

Лучшие визуальные эффекты — "1917", Гийом Рошрон, Грег Батлер и Доминик Туи

Лучший грим и прически — "Скандал" (Bombshell), Кадзу Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер

Лучшее сведение звука — "1917", Марк Тейлор и Стюарт Уилсон

Лучший монтаж звука — "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari), Дональд Сильвестр

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Публикация от Modo Cine (@modo_cine)

Лучшая музыка к фильму — "Джокер" (Joker),  Хильдур Гуднадоуттир

Лучшая песня — (I’m Gonna) Love Me Again, "Рокетмен" (Rocketman), музыка: Элтон Джон, слова: Берни Топин

Лучший анимационный фильм — "История игрушек 4" (Toy Story 4), режиссер Джош Кули

Лучший короткометражный анимационный фильм — "Любовь к волосам" (Hair Love), режиссеры Мэттью А. Черри и Карен Руперт Толивер

Лучший короткометражный фильм — "Окно напротив" (The Neighbors' Window), режиссер Маршалл Карри

Лучший короткометражный документальный фильм — "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)" (Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl), режиссер Кэрол Дайсингер

Лучший полнометражный документальный фильм — "Американская фабрика" (American Factory), режиссеры Стивен Богнар и Джулия Райхерт

Лучший международный фильм — "Паразиты" (Gisaengchung), режиссер Пон Джун Хо

Теги:
искусство, Культура, документальный фильм, фильмы, фильм, награда, Награда, Оскар, киноиндустрия, кинорежиссер, кинопремия, кинокритик, Кино



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