"Паразиты" обошли всех: кому вручили главные награды премии "Оскар-2020"

В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения премии "Оскар". По красной дорожке прошлись известные голливудские звезды, а в зале Dolby Theatre объявили лауреатов.
Награду за "Лучший фильм" получила картина "Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо. Кстати, в мае 2019 года режиссеру уже была вручена "Золотая пальмовая ветвь" 72-го Каннского кинофестиваля. Среди других киноработ режиссера - "Токио!", "Окча", "Вторжение динозавра", "Морской туман", "Сквозь снег", "Мать" и "Воспоминания об убийстве", в котором он осветил тему нераскрываемых преступлений.
Итак, итоги "Оскара-2020":
Лучший фильм — "Паразиты" (Gisaengchung), режиссер Пон Джун Хо
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Лучший режиссер — "Паразиты" (Gisaengchung), Пон Джун Хо
Лучший актер — Хоакин Феникс, "Джокер" (Joker)
Лучшая актриса — Рене Зеллвегер, "Джуди" (Judy)
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Лучшая мужская роль второго плана — Брэд Питт, "Однажды в… Голливуде" (Once Upon a Time ...in Hollywood)
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Лучшая женская роль второго плана — Лора Дерн, "Брачная история" (Marriage Story)
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Лучший оригинальный сценарий — "Паразиты" (Gisaengchung), Пон Джун Хо и Хан Джин Вон
Лучший адаптированный сценарий — "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit), Тайка Вайтити
Лучшая операторская работа — "1917", Роджер Дикинс
Лучший монтаж — "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari), Эндрю Бакленд и Майкл Маккаскер
Лучшая работа художника-постановщика — "Однажды в… Голливуде" (Once Upon a Time ...in Hollywood), Барбара Линг, Нэнси Хэй
Лучший дизайн костюмов — "Маленькие женщины" (Little Women), Жаклин Дюрран
Лучшие визуальные эффекты — "1917", Гийом Рошрон, Грег Батлер и Доминик Туи
Лучший грим и прически — "Скандал" (Bombshell), Кадзу Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер
Лучшее сведение звука — "1917", Марк Тейлор и Стюарт Уилсон
Лучший монтаж звука — "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari), Дональд Сильвестр
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Лучшая музыка к фильму — "Джокер" (Joker), Хильдур Гуднадоуттир
Лучшая песня — (I’m Gonna) Love Me Again, "Рокетмен" (Rocketman), музыка: Элтон Джон, слова: Берни Топин
Лучший анимационный фильм — "История игрушек 4" (Toy Story 4), режиссер Джош Кули
Лучший короткометражный анимационный фильм — "Любовь к волосам" (Hair Love), режиссеры Мэттью А. Черри и Карен Руперт Толивер
Лучший короткометражный фильм — "Окно напротив" (The Neighbors' Window), режиссер Маршалл Карри
Лучший короткометражный документальный фильм — "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)" (Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl), режиссер Кэрол Дайсингер
Лучший полнометражный документальный фильм — "Американская фабрика" (American Factory), режиссеры Стивен Богнар и Джулия Райхерт
Лучший международный фильм — "Паразиты" (Gisaengchung), режиссер Пон Джун Хо