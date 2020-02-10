"Паразиты" обошли всех: кому вручили главные награды премии "Оскар-2020"

Южнокорейский режиссера Пон Чжун Хо получил награды за свою киноработу, обойдя такие фильмы, как "Однажды в Голливуде", "Брачная история" и другие.

В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения премии "Оскар". По красной дорожке прошлись известные голливудские звезды, а в зале Dolby Theatre объявили лауреатов.

Награду за "Лучший фильм" получила картина "Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо. Кстати, в мае 2019 года режиссеру уже была вручена "Золотая пальмовая ветвь" 72-го Каннского кинофестиваля. Среди других киноработ режиссера - "Токио!", "Окча", "Вторжение динозавра", "Морской туман", "Сквозь снег", "Мать" и "Воспоминания об убийстве", в котором он осветил тему нераскрываемых преступлений.

Итак, итоги "Оскара-2020":

Лучший фильм — "Паразиты" (Gisaengchung), режиссер Пон Джун Хо

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emme Caldas🔧 🎥 (@emmecaldas) 9 Фев 2020 в 8:31 PST

Лучший режиссер — "Паразиты" (Gisaengchung), Пон Джун Хо

Лучший актер — Хоакин Феникс, "Джокер" (Joker)

Лучшая актриса — Рене Зеллвегер, "Джуди" (Judy)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕜 ℕ𝕖𝕨 | 𝕄𝕒𝕟-𝕐𝕠𝕦𝕣-𝕊𝕥𝕪𝕝𝕖 ™️ (@manyourstyle) 9 Фев 2020 в 8:44 PST

Лучшая мужская роль второго плана — Брэд Питт, "Однажды в… Голливуде" (Once Upon a Time ...in Hollywood)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Muffin Man Pros (@muffinmanpros) 9 Фев 2020 в 6:02 PST

Лучшая женская роль второго плана — Лора Дерн, "Брачная история" (Marriage Story)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Actuación AA (@actuacionaa) 9 Фев 2020 в 8:03 PST

Лучший оригинальный сценарий — "Паразиты" (Gisaengchung), Пон Джун Хо и Хан Джин Вон

Лучший адаптированный сценарий — "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit), Тайка Вайтити

Лучшая операторская работа — "1917", Роджер Дикинс

Лучший монтаж — "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari), Эндрю Бакленд и Майкл Маккаскер

Лучшая работа художника-постановщика — "Однажды в… Голливуде" (Once Upon a Time ...in Hollywood), Барбара Линг, Нэнси Хэй

Лучший дизайн костюмов — "Маленькие женщины" (Little Women), Жаклин Дюрран

Лучшие визуальные эффекты — "1917", Гийом Рошрон, Грег Батлер и Доминик Туи

Лучший грим и прически — "Скандал" (Bombshell), Кадзу Хиро, Энн Морган и Вивиан Бейкер

Лучшее сведение звука — "1917", Марк Тейлор и Стюарт Уилсон

Лучший монтаж звука — "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari), Дональд Сильвестр

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Modo Cine (@modo_cine) 9 Фев 2020 в 7:08 PST

Лучшая музыка к фильму — "Джокер" (Joker), Хильдур Гуднадоуттир

Лучшая песня — (I’m Gonna) Love Me Again, "Рокетмен" (Rocketman), музыка: Элтон Джон, слова: Берни Топин

Лучший анимационный фильм — "История игрушек 4" (Toy Story 4), режиссер Джош Кули

Лучший короткометражный анимационный фильм — "Любовь к волосам" (Hair Love), режиссеры Мэттью А. Черри и Карен Руперт Толивер

Лучший короткометражный фильм — "Окно напротив" (The Neighbors' Window), режиссер Маршалл Карри

Лучший короткометражный документальный фильм — "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)" (Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl), режиссер Кэрол Дайсингер

Лучший полнометражный документальный фильм — "Американская фабрика" (American Factory), режиссеры Стивен Богнар и Джулия Райхерт

Лучший международный фильм — "Паразиты" (Gisaengchung), режиссер Пон Джун Хо