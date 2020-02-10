Boeing прилетел из Нью-Йорка в Лондон на 1,5 часа раньше благодаря урагану

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Самолет Boeing 747 авиакомпании British Airways установил новый рекорд благодаря урагану "Киара", передает BBC.
Лайнеру удалось долететь из Нью-Йорка в Лондон всего за 4 часа 56 минут.
Между тем среднее по время по этому маршруту составляет 6 часов 13 минут.
Предыдущий рекорд принадлежал самолету авиакомпании Norwegian, которому в 2018 году удалось добраться по тому же маршруту за 5 часов 13 минут.
Однако затем этот рекорд побили еще два рейса Virgin Atlantic, долетевшие благодаря "Киаре" за 4 часа 57 минут и 4 часа 59 минут.
По данным BBC, ураган помог разогнаться лайнеру до 1 327 километров в час. Однако в самой авиакомпании отметили, что для пассажиров все же важнее безопасность полета, а не его скорость.