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Boeing прилетел из Нью-Йорка в Лондон на 1,5 часа раньше благодаря урагану

© Sputnik / Илья Питалев
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200210/13433573/Boeing-priletel-iz-Nyu-Yorka-v-London-na-15-ch-ranshe-blagodarya-uraganu.html

Ураган помог разогнаться самолету до 1 327 километров в час. Это не первый случай, когда ветер позволяет лайнерам, следующим по данному маршруту, прилетать намного раньше.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Самолет Boeing 747 авиакомпании British Airways установил новый рекорд благодаря урагану "Киара", передает BBC.

Лайнеру удалось долететь из Нью-Йорка в Лондон всего за 4 часа 56 минут.

Рейс Boeing 747-436 Нью-Йорк - Лондон
flightradar24.com
Рейс Boeing 747-436 Нью-Йорк - Лондон

Между тем среднее по время по этому маршруту составляет 6 часов 13 минут.

Предыдущий рекорд принадлежал самолету авиакомпании Norwegian, которому в 2018 году удалось добраться по тому же маршруту за 5 часов 13 минут.

Однако затем этот рекорд побили еще два рейса Virgin Atlantic, долетевшие благодаря "Киаре" за 4 часа 57 минут и 4 часа 59 минут.

По данным BBC, ураган помог разогнаться лайнеру до 1 327 километров в час. Однако в самой авиакомпании отметили, что для пассажиров все же важнее безопасность полета, а не его скорость.

Теги:
самолет, рейс, ветер, ураган, Нью-Йорк, США, Лондон, Великобритания



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