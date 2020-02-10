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Актер Джеки Чан

Джеки Чан заплатит 1 млн юаней создателю лекарства от коронавируса

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (80)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200210/13436756/Dzheki-Chan-zaplatit-1-mln-yuaney-sozdatelyu-lekarstva-ot-koronavirusa.html

По его словам, наука и технологии являются ключом к преодолению вируса. Поэтому он решил отблагодарить человека или организацию, которые первыми разработают вакцину.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Китайский актер Джеки Чан пообещал миллион юаней (около 1,3 миллиарда сумов) тому, кто создаст вакцину против коронавируса 2019-nCoV. Об этом пишет Strait Times со ссылкой на официальный аккаунт актера в соцсети Weibo.

"Наука и технологии — ключ в борьбе с вирусом, и я считаю, что многие люди разделяют это мнение, и надеюсь, что лекарство удастся создать как можно быстрее", — сказал Джеки Чан.

Он также добавил, что надеется, что его поймут правильно.

"Дело не в деньгах. Я не хочу видеть, как некогда оживленные улицы сейчас пустуют, не хочу видеть, как мои соотечественники борются с вирусом до смерти, когда они должны наслаждаться жизнью", - поделился артист.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 40 554 человек. Число скончавшихся - 910, количество вылечившихся - более 2,6 тысячи человек.

Китайский коронавирус - обновленная информация
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Китайский коронавирус: как распознать и уберечься

Вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией.

Между тем китайские ученые утверждают: вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля, после чего эпидемия пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (80)

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Теги:
Вакцина, коронавирус



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