Инкубационный период коронавируса может составлять 24 дня — СМИ

Традиционно считается, что инкубационный период длится не более 14 дней. Столько же длился и период карантина.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней, однако лишь в отдельных случаях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Хунсин Синьвэнь".

Ранее считалось, что инкубационный период составляет не более двух недель.

Новое исследование, проведенное специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, показало, что в среднем инкубационный период продолжается три дня, при этом максимальный срок — 24 дня.

Ученые сделали эти выводы, проанализировав 1 099 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в 31 регионе страны.

Однако эксперты подчеркнули, что "пока это отдельный случай".

Между тем увеличение инкубационного периода влечет неприятные последствия. Если новая теория подтвердится, то как минимум придется пересмотреть нормы карантина (сейчас он длится 14 дней).

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 40 554 человек. Число скончавшихся - 910, количество вылечившихся - более 2,6 тысячи человек.

Вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией.

Между тем китайские ученые утверждают: вспышка коронавируса достигнет своего пика к середине февраля, после чего эпидемия пойдет на спад и полностью завершится к концу марта.