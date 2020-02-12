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В Британии семейная пара обнаружила на пляже нацистскую капсулу с ядом

© Sputnik / РИА Новости
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200212/13446611/V-Britanii-semeynaya-para-obnaruzhila-na-plyazhe-natsistskuyu-kapsulu-s-yadom.html

Сначала супруги предположили, что в стеклянном пузырьке находится морская вода, однако затем стало понятно, что капсулу никто не вскрывал.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Семейная пара из Англии обнаружила в песке капсулу с ядом, предположительно, изготовленную в Германии во времена Второй мировой войны. Об этом пишет Daily Mail.

Эмма Лофтхаус и Шон Блумер гуляли по побережью на острове Уайт, когда женщина заметила в песке странный предмет. Внутри капсулы находилась стеклянная ампула с прозрачной жидкостью.

"Сначала мы предположили, что она наполнилась морской водой, но, похоже, до нас ее никто не открывал", - рассказала женщина.

Сотрудники местной полиции предложили паре выбросить капсулу или же оставить ее себе. Однако супруги решили сохранить находку, поскольку, по их словам, это - часть истории.

Лофтхаус и Блумер считают, что подобрали на пляже капсулу с цианистым калием из нацистской Германии.

Цианистый калий – один из опаснейших ядов, который приводит к быстрой смерти. В конце Второй мировой войны многие нацистские лидеры (среди них был и Адольф Гитлер, как считают историки) покончили с собой при помощи капсул с ядом, очень похожих на ту, что нашли супруги на острове Уайт.

Теги:
супруги, нацизм, Вторая мировая война, Великобритания



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