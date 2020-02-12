В Британии семейная пара обнаружила на пляже нацистскую капсулу с ядом

Сначала супруги предположили, что в стеклянном пузырьке находится морская вода, однако затем стало понятно, что капсулу никто не вскрывал.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Семейная пара из Англии обнаружила в песке капсулу с ядом, предположительно, изготовленную в Германии во времена Второй мировой войны. Об этом пишет Daily Mail.

Shocked couple find 'Nazi cyanide capsule' washed up on Isle of Wight beach https://t.co/HEBdAnG4OA — Angie Katz (@KatzAngie) February 11, 2020

Эмма Лофтхаус и Шон Блумер гуляли по побережью на острове Уайт, когда женщина заметила в песке странный предмет. Внутри капсулы находилась стеклянная ампула с прозрачной жидкостью.

"Сначала мы предположили, что она наполнилась морской водой, но, похоже, до нас ее никто не открывал", - рассказала женщина.

Сотрудники местной полиции предложили паре выбросить капсулу или же оставить ее себе. Однако супруги решили сохранить находку, поскольку, по их словам, это - часть истории.

Лофтхаус и Блумер считают, что подобрали на пляже капсулу с цианистым калием из нацистской Германии.

Цианистый калий – один из опаснейших ядов, который приводит к быстрой смерти. В конце Второй мировой войны многие нацистские лидеры (среди них был и Адольф Гитлер, как считают историки) покончили с собой при помощи капсул с ядом, очень похожих на ту, что нашли супруги на острове Уайт.