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В Таджикистане планируют снести Дворец президента

© Sputnik / Владимир Вяткин
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200213/13458064/V-Tadzhikistane-planiruyut-snesti-Dvorets-prezidenta.html

На месте исторического здания будет построено новое. Однако как будет выглядеть и когда его построят, неизвестно.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В столице Таджикистана Душанбе планируют снести памятник советской архитектуры — президентский дворец, где сейчас располагается столичная мэрия.

На его месте власти планируют построить новое здание. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на зампредседателя города Махмадсаида Зубайдзоду.

По его словам, Комитет по архитектуре и строительству недавно утвердил проект генерального плана столицы. Однако когда именно власти намерены снести здание, неизвестно.

Чиновник добавил, что чайхану "Рохат" сносить не будут. Она продолжит работать в прежнем режиме.

Чайхана "Рохат", построенная в 1958 году, расположена на улице Рудаки в непосредственной близости от дворца. Заведение долгие годы считается визитной карточкой Душанбе.

Его несколько раз собирались снести, однако гражданские активисты борются за сохранение чайханы и других исторических памятников. А в 2017 году чайхана "Рохат" получила звание лучшего чайного дома по версии CNN Travel.

Снос исторических зданий в центре Душанбе начался три года назад. На их месте власти планируют построить крупный парламентский комплекс. Под угрозой сноса также оказались два знаменитых дома с арками, которые являются самыми старыми в столице Таджикистана.

Теги:
Президент, снос дома, Таджикистан



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