Тимур Бекмамбетов снимет первый в мире "вертикальный" блокбастер

Это не первая работа Бекмамбетова в вертикальном формате. В сентябре 2019 года режиссер выпустил сериал "Ночные мертвецы" в жанре ужасы.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Режиссер Тимур Бекмамбетов покоряет новые вершины: в скором времени начнутся съемки первого в мире блокбастера в вертикальном формате. Об этом пишет портал Deadline.

Фильм получит название "V2. Escape From Hell", а для отечественного проката - "Девятаев".

В основе сюжета лежит история военного летчика Михаила Девятаева, который во время Великой Отечественной войны попал в плен к немцам. Ему удалось бежать из концентрационного лагеря на угнанном самолете.

Главного героя сыграет Павел Прилучный.

"Визуально внимание фильма будет сосредоточено на личности — это история человека, который встал и расправил плечи, несмотря на обстоятельства", — рассказал Бекмамбетов.

Съемки начнутся уже на следующей недели. Бюджет фильма — десять миллионов долларов. Над ним работают Bazelevs и "Военфильм".

Примечательно, что будут сняты две разные версии — для российских и англоязычных зрителей. В последней будут содержаться сцены с бомбардировкой Лондона силами Люфтваффе.

Премьера запланирована на начало 2021 года.

Это не первый опыт Бекмамбетова с вертикальными съемками — в прошлом сентябре он, например, выпустил вертикальный хоррор-сериал "Dead of Night" ("Ночные мертвецы") для американского мессенджера Snapchat.

Примечательно, что именно такие платформы, как Snapchat и TikTok постепенно популяризируют формат вертикальных видео, поскольку подразумевается, что они проигрываются со смартфона, который, в свою очередь, стал неотъемлемой частью нашей жизни.