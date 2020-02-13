Путин поддержал идею сделать день голосования по поправкам в Конституцию выходным

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин согласился с предложением рабочей группы сделать день голосования по поправкам в Конституцию выходным, передает РИА Новости.
Глава государства также отметил, что этот выходной потом не должен быть "вычтен" из других государственных праздников.
"Это должно быть в рабочий день, это правильно, объявив его выходным. Только чтобы потом этот выходной не вытащили из праздников — первомайских или новогодних", - отметил Путин.
Кроме того, президент заявил: закон о поправках в Конституцию может вступить в силу только после одобрения россиянами. Именно для этого, по его словам, проводится голосование.
Распоряжение, связанное с подготовкой всероссийского голосования глава государства намерен подписать в течение двух дней.
Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию в январе во время обращения к Федеральному собранию.
Среди основных инициатив — ужесточить требования для президентов страны, изменить статус Госсовета и передать часть полномочий Госдуме.