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Путин поддержал идею сделать день голосования по поправкам в Конституцию выходным

© Sputnik / Евгений Биятов
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200213/13464251/Putin-podderzhal-ideyu-sdelat-den-golosovaniya-po-popravkam-v-Konstitutsiyu-vykhodnym.html

Расчет, в первую очередь, делается на высокую явку населения. Распоряжение президента относительно подготовки к всероссийскому голосованию, будет подписано в ближайшие дни.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин согласился с предложением рабочей группы сделать день голосования по поправкам в Конституцию выходным, передает РИА Новости.

Глава государства также отметил, что этот выходной потом не должен быть "вычтен" из других государственных праздников.

"Это должно быть в рабочий день, это правильно, объявив его выходным. Только чтобы потом этот выходной не вытащили из праздников — первомайских или новогодних", - отметил Путин.

Кроме того, президент заявил: закон о поправках в Конституцию может вступить в силу только после одобрения россиянами. Именно для этого, по его словам, проводится голосование.

Конституция Российской Федерации.
© Sputnik / Павел Лисицын
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Распоряжение, связанное с подготовкой всероссийского голосования глава государства намерен подписать в течение двух дней.

Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию в январе во время обращения к Федеральному собранию.

Среди основных инициатив — ужесточить требования для президентов страны, изменить статус Госсовета и передать часть полномочий Госдуме.

Теги:
голосование, выходные, поправки, конституция, Россия, Владимир Путин



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