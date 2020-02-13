Путин поддержал идею сделать день голосования по поправкам в Конституцию выходным

Расчет, в первую очередь, делается на высокую явку населения. Распоряжение президента относительно подготовки к всероссийскому голосованию, будет подписано в ближайшие дни.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Президент России Владимир Путин согласился с предложением рабочей группы сделать день голосования по поправкам в Конституцию выходным, передает РИА Новости.

Глава государства также отметил, что этот выходной потом не должен быть "вычтен" из других государственных праздников.

"Это должно быть в рабочий день, это правильно, объявив его выходным. Только чтобы потом этот выходной не вытащили из праздников — первомайских или новогодних", - отметил Путин.

Кроме того, президент заявил: закон о поправках в Конституцию может вступить в силу только после одобрения россиянами. Именно для этого, по его словам, проводится голосование.

Распоряжение, связанное с подготовкой всероссийского голосования глава государства намерен подписать в течение двух дней.

Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию в январе во время обращения к Федеральному собранию.

Среди основных инициатив — ужесточить требования для президентов страны, изменить статус Госсовета и передать часть полномочий Госдуме.