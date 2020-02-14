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Рука пожилого мужчины

Весточка Победы, за которую воевали: герой великой битвы ждет письма

© CC0 / pixabay / beejees
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200214/13468991/Vestochka-svobody-za-kotoruyu-voevali-geroy-Velikoy-bitvy-zhdt-pisma-.html

Константин Фёдорович встретил войну в 18 лет в блокадном Ленинграде. Он помнит мороз и голод в разведке в 1941-м, с охотой делится воспоминаниями о днях, которые воспитали в целом поколении волю к победе и несокрушимую веру в свободу и жизнь.

ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. В проекте #ПочтаПобеды еще одна пронзительная история о Великой Отечественной войне. История, написанная судьбой героя боевых действий. Теперь она ждет своего продолжения в наших письмах. 

Un sobre
© Foto : Pexels
Напишите мне: ветеран трудового фронта пережила войну и теперь ждет писем

Константин Фёдорович Мелешко встретил войну в 18 лет в блокадном Ленинграде, а победу отпраздновал под Берлином. Он помнит мороз и голод в разведке в 1941-м, с охотой делится воспоминаниями о днях, которые воспитали в целом поколении волю к победе и несокрушимую веру в свободу и жизнь.

Константин Фёдорович вспоминает тот ужас и страх, который пронзил его, когда в 1942-м он подорвался на мине. И снова рассказывает о том, что чувствовал, когда написал свою фамилию на Рейхстаге.

Константин Фёдорович просит рассказать ему ваши истории. Обещает поделиться опытом, подсказать...

Напишите ему по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Мелешко Константину Фёдоровичу. Мы обязательно передадим все ваши письма.

Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте по адресу: pochtapobedy@rttv.ru

Теги:
письмо, ветеран, День Победы, победа



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