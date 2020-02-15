14:55 15 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.77
  • EUR10438.70
  • USD9539.16
Поиск

Президент Беларуси рассказал о мнимых намеках со стороны России

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
Получить короткую ссылку
201 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200215/13471014/Prezident-Belarusi-rasskazal-o-mnimykh-namekakh-so-storony-Rossii.html

Агентство Bloomberg написало о том, что Владимир Путин якобы предлагал Лукашенко объединить Россию и Беларусь и создать "сверхдержаву". Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сообщения.

ТАШКЕНТ, 15 февраля — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Минска в обмен на единые цены на энергоносители, передает Sputnik Беларусь.

В перерыве между переговорами: Путин и Лукашенко сыграли в хоккей >>

При этом глава государства выразил уверенность в том, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

В свою очередь, издание "СБ.Беларусь сегодня" сообщило, что во время беседы с сотрудниками предприятия Лукашенко отметил, что он был инициатором этой интеграции и остается ее сторонником, но она должна проходить на равноправных началах.

"Поглощение Беларуси Россией - это не интеграция. Это - инкорпорация. Я на это никогда не пойду", - приводит издание слова президента.

Ранее агентство Bloomberg написало о том, что Владимир Путин якобы предлагал Лукашенко объединить Россию и Беларусь и создать "сверхдержаву".

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Россия и Беларусь подготовили программу интеграции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти сообщения, уточнив, что лидеры стран говорили об углублении интеграции в рамках Союзного государства.

Весной прошлого года издание уже писало со ссылкой на источники, что в администрации президента России якобы прорабатывают возможности оставить у власти Путина после 2024 года. Один из сценариев, утверждали источники, предполагает объединение России и Беларуси в новое государство, которое возглавит Путин.

Песков тогда назвал эти "сценарии" "вольными упражнениями", которые не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле.

Теги:
мир, Россия, Президент, Александр Лукашенко



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Отабек Умаров с супругой Шахнозой Мирзиёевой
Самые заметные парочки Узбекистана
Доставка закона: курьер помог задержать преступников
Как провести романтический вечер в Ташкенте
День всех влюбленных: где провести романтический вечер в Ташкенте

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться