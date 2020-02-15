Президент Беларуси рассказал о мнимых намеках со стороны России

Агентство Bloomberg написало о том, что Владимир Путин якобы предлагал Лукашенко объединить Россию и Беларусь и создать "сверхдержаву". Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сообщения.

ТАШКЕНТ, 15 февраля — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Минска в обмен на единые цены на энергоносители, передает Sputnik Беларусь.

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При этом глава государства выразил уверенность в том, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

"Поглощение Беларуси Россией - это не интеграция. Это - инкорпорация. Я на это никогда не пойду", - приводит издание слова президента.

В свою очередь, издание "СБ.Беларусь сегодня" сообщило, что во время беседы с сотрудниками предприятия Лукашенко отметил, что он был инициатором этой интеграции и остается ее сторонником, но она должна проходить на равноправных началах.

Ранее агентство Bloomberg написало о том, что Владимир Путин якобы предлагал Лукашенко объединить Россию и Беларусь и создать "сверхдержаву".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти сообщения, уточнив, что лидеры стран говорили об углублении интеграции в рамках Союзного государства.

Весной прошлого года издание уже писало со ссылкой на источники, что в администрации президента России якобы прорабатывают возможности оставить у власти Путина после 2024 года. Один из сценариев, утверждали источники, предполагает объединение России и Беларуси в новое государство, которое возглавит Путин.

Песков тогда назвал эти "сценарии" "вольными упражнениями", которые не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле.