В Японии заявили о новом этапе переговоров с Россией по Курилам

Москва и Токио перешли от противостояния к позитивному обсуждению курильского вопроса, отметил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил о смене этапа переговоров по вопросу принадлежности Южных Курил, сообщает телеканал NHK.

Японский дипломат отметил, что Москве и Токио удалось от противостояния перейти к позитивному обсуждению мирного договора.

"Я более конкретно поделился своими мыслями о том, как продолжить переговоры. Этапы (переговоров. – Sputnik) меняются, от противостояния мы перешли к более позитивным принципам. Мы продолжаем переговоры", – отметил Мотэги на полях Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

По его словам, обе стороны подтвердили, что найдут приемлемые решения.

Он также добавил, что пригласил главу МИД РФ Серегя Лаврова посетить Токио в ближайшее время, и сроки визита сейчас обговариваются.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что решительно намерен добиться мира с Россией и положить территориальному конфликту между двумя странами конец.

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Напомним, Курилы вошли в состав СССР после Второй мировой войны. Мирный договор между Россией и Японией до сих пор не подписан. Причина - нерешенный спор вокруг Южных Курил.

Япония претендует на четыре острова Курильской гряды, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года. В Москве, в свою очередь, считают, что статус Южных Курил сомнению не подлежит.