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Аномальная жара

Человечество пережило самый теплый январь в истории наблюдений

BnB
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200217/13486118/Chelovechestvo-perezhilo-samyy-teplyy-yanvar-v-istorii-nablyudeniy.html

Специалисты отмечают, что основные изменения климата на нашей планете произошли именно за последние 30 лет.

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Январь текущего года оказался самым теплым январем за всю историю климатических наблюдений. Об этом сообщили специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Средняя температура на суше в январе составила –16,6 градуса по Цельсию — это самое большое отклонение температуры от среднего показателя за 141-летнюю историю климатологии.

​Рекордно высокие температуры были зафиксированы в разных частях Азии, Скандинавии, Индийского, Тихого, Атлантического океанов, а также в Южной и Центральной Америке.

При этом полярный ледяной покров был тоньше, чем обычно.

По словам ученых, фактически все климатические изменения на планете произошли за последние 30 лет: четыре самых теплых января зафиксировали, начиная с 2016 года, а десять самых теплых — с 2002 года.

Теги:
погода, климат



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