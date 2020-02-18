В ВОЗ рассказали, кто попадает в группу риска коронавируса

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) определили категорию людей, которые находятся в группе риска в связи с распространением коронавируса, передает РИА Новости.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, свыше 80% заразившихся справятся с новым коронавирусом и выздоровеют. При этом особому риску подвержены пожилые люди.

А вот дети практически не болеют COVID19, отметил ученый. Однако несколько случаев заражения среди малышей все же есть, однако для того, чтобы понять, почему это происходит, необходимо провести дополнительные исследования, добавил Гебрейесус.

"Новый коронавирус не такой смертельный, какими были атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром. Свыше 80% пациентов с легкой формой COVID19 выздоровеют. В порядка 14% случаев вирус приводит к развитию серьезных заболеваний, в том числе пневмонии и одышке. И у 5% больных наблюдаются критические формы заболевания, в том числе отказ дыхательных путей, септический шок и отказ множества органов", - сказал он.

Ученый добавил, что смертность от коронавируса составляет 2% от всех случаев заражения.

Между тем исследования показывают, что средний возраст заболевших в Китае составляет 55,5 лет, из них большинство составляют мужчины. Данные приводит журнал The Lancet.

При этом отмечается, что зачастую все инфицированные пациенты уже имели ранее какие-либо хронические заболевания: у кого-то наблюдались сердечно-сосудистые или цереброваскулярные заболевания, а у кого-то — сахарный диабет.

Таким образом, в особой группе риска находятся не просто пожилые люди, а именно пожилые мужчины.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 72 тысячи человек. Число скончавшихся - 1 868, всего удалось вылечить более 12,5 тысячи человек.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали временное название - NCP (Novel Coronavirus Pneumoni - пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.