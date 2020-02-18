В Китае начали уничтожать деньги из-за коронавируса

Часть банкнот дезинфицируют и поместят в карантин на 14 дней. Решение приняло отделение китайского Центробанка в Гуанчжоу.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Власти Китая одобрили новую стратегию сдерживания коронавируса: часть "потенциально зараженных" купюр, находящихся в обороте, решено утилизировать, а часть — дезинфицировать.

Об этом сообщает сайт правительства КНР и пишет государственная газета Global Times.

Ликвидация будет касаться тех средств, которые были получены в больницах, на рынках, в автобусах в районах, максимально пострадавших от эпидемии. Какое количество банкнот будет уничтожено, не сообщается.

Оставшиеся наличные будут продезинфицированы ультрафиолетовым светом и высокими. Прежде чем они вернутся в обращение, им предстоит пройти двухнедельный карантин.

Чтобы восполнить образовавшийся пробел в денежной массе, Центробанк Китая выпустит большое количество новых наличных. В частности, в январе банк выделил четыре миллиарда юаней (5,4 триллиона сумов) в виде новых банкнот китайскому городу Ухань, где произошла вспышка эпидемии.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 73 тысяч человек. Число скончавшихся - 1 873, всего удалось вылечить более 12,5 тысячи человек.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали временное название - NCP (Novel Coronavirus Pneumoni - пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.