19:45 18 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB150.07
  • EUR10319.35
  • USD9528.49
Поиск

В Китае начали уничтожать деньги из-за коронавируса

© Sputnik / Александр Демьянчук
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (104)
40 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200218/13493715/V-Kitae-nachali-unichtozhat-dengi-iz-za-koronavirusa.html

Часть банкнот дезинфицируют и поместят в карантин на 14 дней. Решение приняло отделение китайского Центробанка в Гуанчжоу.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Власти Китая одобрили новую стратегию сдерживания коронавируса: часть "потенциально зараженных" купюр, находящихся в обороте, решено утилизировать, а часть — дезинфицировать.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса - СМИ

Об этом сообщает сайт правительства КНР и пишет государственная газета Global Times.

Ликвидация будет касаться тех средств, которые были получены в больницах, на рынках, в автобусах в районах, максимально пострадавших от эпидемии. Какое количество банкнот будет уничтожено, не сообщается.

Оставшиеся наличные будут продезинфицированы ультрафиолетовым светом и высокими. Прежде чем они вернутся в обращение, им предстоит пройти двухнедельный карантин.

Чтобы восполнить образовавшийся пробел в денежной массе, Центробанк Китая выпустит большое количество новых наличных. В частности, в январе банк выделил четыре миллиарда юаней (5,4 триллиона сумов) в виде новых банкнот китайскому городу Ухань, где произошла вспышка эпидемии.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 73 тысяч человек. Число скончавшихся - 1 873, всего удалось вылечить более 12,5 тысячи человек.

Китайский коронавирус - обновленная информация
© Sputnik /
Китайский коронавирус: как распознать и уберечься

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали временное название - NCP (Novel Coronavirus Pneumoni - пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (104)
Теги:
деньги, Эпидемия, Китай, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Вратарь Легенд России реагирует на сильнейший удар соперников
Историческая игра: чем запомнился "Матч легенд", прошедший в Ташкенте
Матч легенд хоккея на арен Хумо в Ташкенте
Экс-министр МВД РФ не забил два буллита, но звезды хоккея вырвали победу
Связь и Интернет в Узбекистане — тенденции и планы
Алло, Узбекистан: ситуация с Интернетом и связью в республике

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться