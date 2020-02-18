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В Саратове ФСБ предотвратила попытку теракта, об этом сообщил Центр общественных связей ведомства

ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200218/13494135/FSB-zaderzhala-dvukh-podrostkov-gotovivshikh-terakty-v-Krymu.html

Юноши являются сторонниками экстремистской идеологии и последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Сотрудники ФСБ задержали подростков, которые готовили теракты в двух образовательных учреждениях Керчи (Крым). Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

В подготовке терактов подозреваются два молодых человека 16-ти и 17-ти лет. У юношей обнаружили самодельные бомбы с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Бомбы они хранили у себя дома.

"Испытания пробных взрывных устройств проводились на домашних животных", — сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, подростки состояли в неонацистском интернет-сообществе, в котором ранее состоял 18-летний Владислав Росляков, убивший двадцать человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

© Sputnik /
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Один из подозреваемых публично одобрял поступок, совершенный Росляковым. С подростком даже проводили воспитательную беседу в ноябре 2018 года.

Сообщается, что подростки достали планы зданий и купили компоненты взрывных устройств в интернете. Кроме того, они не просто состояли, а были администраторами "групп смерти", в которых детей с неустойчивой психикой легко можно убедить совершить самоубийство или тот же самый теракт.

"Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые группы "смерти", в которых велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений", — говорится в сообщении ФСБ.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье "Подготовка террористического акта".

Подростковый экстремизм в интернет-пространстве

С 2018 года по настоящее время ФБР обнаружило в интернете около 150 молодежных экстремистских интернет-сообществ с большой аудиторией — примерно 50 тысяч пользователей.

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв. Есть пострадавшие и погибшие. Стоп-кадр сделан с видео.
© Sputnik / Мария Крицкая
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Масштабная пропаганда радикальной идеологии, рассчитанная на импульсивность подростков, формирует у них антиобщественные настроения и провоцирует их на жестокость.

За несколько лет силовики предотвратили более 50 терактов, которые должны были быть совершены в учебных заведениях.

Также задержаны более 260 пропагандистов экстремистской идеологии и проведены воспитательные беседы с 7 000 подростков, попавших под влияние радикальных идей.

Теги:
теракт, Крым, Россия



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