Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу "Голос"

По ее словам, все голосование на данном шоу на самом деле — аукцион, и голоса покупали участники абсолютно всех сезонов.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Российская певица Алсу призналась, что купила голоса ради победы дочери Микеллы Абрамовой в финале шоу "Голос.Дети" на Первом канале.

Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак.

"Ксюш, я признаюсь. Да, я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала", — заявила артистка.

По ее словам, голосование — это один большой аукцион, на котором голоса покупали и покупают абсолютно все участники проекта. Алсу убеждала Собчак в том, что не нарушила ни единого правила.

"Все участники всех сезонов — все покупали свои голоса. Потому что невозможно было не отдать свой голос, элементарно не заплатив, и об этом постоянно говорил Нагиев. Я лично купила 40 СМС, потому что у меня два телефона. Я строчила в паузах между съемками. Мы попросили всех наших друзей и родственников", — заявила певица.

На вопрос, что для нее стало самой большой болью во время скандала, Алсу расплакалась.

"Самая моя большая боль во всей этой ситуации — та боль, которую я не нарочно причинила своему ребенку. Она этого не заслужила, я очень об этом сожалею", - сказала сквозь слезы артистка.

На вопрос Собчак о массовых рассылках СМС с похожих номеров певица сказала, что ничего об этом не знает.

"Я не в состоянии контролировать всех людей, которым понравилось пение дочери. Человек голосует по мере своих возможностей. Моя семья не поленилась. Но мы поднимали статистику других сезонов "Голоса" и видели, что там тоже были аномальные разрывы по голосам. Но только именно победа дочери Алсу вызвала какие-то подозрения", - заявила артистка.

В интервью Алсу также призналась, что открыто агитировала голосовать за дочь в соцсетях, однако это не было запрещено правилами.

Скандал на шоу "Голос.Дети"

Ситуация с голосованием в финале шестого сезона шоу "Голос.Дети", который прошел 26 апреля 2018 года, вызвала широкий общественный резонанс.

Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамов, была признана победительницей проекта. Она получила 145 451 голос, тогда как ближайший соперник Максим Ержан набрал всего 64 835 голосов.

"Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда", — отметил тогда генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Первый канал решил отменить результаты сезона, так как компания Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу Микеллы Абрамовой.

По данным компании, почти с 300 номеров были отправлены около 8000 сообщений. Также было выявлено большое количество ботов, которые совершали звонки в поддержку девочки.

По итогам проверки Первый канал аннулировал результаты шестого сезона "Голос.Дети". Победителями были объявлены все финалисты проекта.