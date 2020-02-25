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Coronavirus: drone footage shows enormous queues for masks in South Korea

В Южной Корее сотни людей выстроились в очередь за масками — шокирующие кадры

YouTube / Guardian News
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (115)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200225/13540137/V-Yuzhnoy-Koree-sotni-lyudey-vystroilis-v-ochered-za-maskami--shokiruyuschie-kadry.html

По количеству заболевших коронавирусом Южная Корея - вторая после Китая. На данный момент в стране зафиксировано более 800 случаев заболевания коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. В южнокорейском городе Дэгу сотни людей выстроились в очередь за медицинскими масками, пишет Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

На кадрах видно, что очереди буквально нет конца. Когда один из супермаркетов объявил о продаже около 1,41 миллиона масок за полцены, выстроилась длинная очередь.

Стоит отметить, что Южная Корея занимает второе место в мире после Китая по скорости распространения коронавируса. Вспышка эпидемии пришлась как раз на город Дэгу, который запечатлен на видео. В городе началась настоящая паника.

На данный момент в Южной Корее зафиксировано более 800 случаев заболевания опасным вирусом.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 79 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 702, всего удалось вылечить более 27 тысяч человек.

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ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (115)
Теги:
Эпидемия, Южная Корея, коронавирус



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