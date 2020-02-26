МОК не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса

По словам члена МОК Дика Паунда, есть еще три месяца, чтобы решить судьбу Олимпиады-2020. Он также отметил, что перенос Игр в другой город маловероятен.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил о возможной отмене Олимпиады-2020 в Токио.

Об этом он рассказал в интервью агентству AP.

По его словам, организаторы Олимпийских игр должны до конца мая проверить, находится ли ситуация с коронавирусом под контролем.

Между тем Паунд призвал спортсменов продолжать готовиться к Олимпиаде.

"Пока все указывает на то, что Олимпиада в Токио будет, все идет как обычно. Сосредоточьтесь на своем виде спорта и будьте уверены, что МОК не отправит вас на соревнования в условиях пандемии", – сказал он.

По его словам, поучаствовать в Играх в Токио планируют 11 тысяч человек, еще 4,4 тысячи — готовятся к Паралимпийскии играм.

Паунд напомнил, что подобный случай в истории уже был: в 1940 году Олимпиада должна была пройти также в Токио, однако из-за войны Японии с Китаем и Второй мировой войны мероприятие было отменено.

Член МОК также отметил, что перенос Олимпиады-2020 в другой город маловероятен.

"В мире мало мест, где можно было бы за короткое время подготовить все к проведению Олимпиады", – пояснил он.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 80 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 711. 2663 из них — в Китае. На втором месте по смертности — Иран (16 смертей). По 11 человек погибли в Южной Корее и Италии.

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