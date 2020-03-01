В Таджикистане проходят парламентские выборы

В общей сложности на территории республики открыто более 3,4 тысячи избирательных участков. Это шестые выборы в парламент с момента обретения страной независимости.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. В Таджикистане проходят выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана и местные законодательные органы.

К настоящему моменту явка избирателей составила 23,4%, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на Центральную комиссию по выборам и референдумам республики.

Сообщается, что проголосовали уже более 1,1 миллиона таджикистанцев. Свой голос также уже отдал президент страны Эмомали Рахмон.

Это шестые выборы в парламент за историю независимого Таджикистана.

Выборы пройдут в два этапа: выборы в нижнюю палату парламента состоятся сегодня, 1 марта, а в верхнюю палату - 27 марта.

Нижняя палата парламента Таджикистана (Маджлиси намояндагон) состоит из 63 депутатов: 22 из них избираются по партийному списку, а остальные 41 - по одномандатному.

В верхнюю палату парламента (Маджлиси милли) входят 33 депутата, 25 из которых избираются тайным голосованием на совместных собраниях народных депутатов областей, городов и районов, а восемь - лично назначает президент Таджикистана.