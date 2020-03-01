США объявили о немедленном выводе войск из Афганистана

Накануне Штаты, афганские власти и запрещенное в РФ радикальное движение "Талибан" подписали историческое соглашение, которое, возможно, положит конец вооруженному конфликту, который длится уже 20 лет.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Президент США Дональд Трамп объявил о незамедлительном выводе американских войск из Афганистана, передает пресс-служба Белого дома.

В администрации Трампа также сообщили, что накануне было достигнуто мирное соглашение с представителями движения "Талибан"*.

The United States signed a historic peace deal with the Taliban in Doha, Qatar,that officials hope will mark the beginning of the end of America’s longest war. Under the deal, all U.S. troops would withdraw from Afghanistan in 14 months.

#AfghanPeaceDeal pic.twitter.com/SITdidt92F — MAJID #IsbUnited (@mpakiiprince) March 1, 2020

Церемония подписания прошла в столице Катара - Дохе. Подписи под историческим документом поставили спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера "Талибана", глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар.

На церемонии также присутствовали представители около 30 стран, генсек НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Майк Помпео.

Как сообщили в Белом доме, данное соглашение "закрепляет важные обязательства, необходимые для окончательного прекращения конфликта в Афганистане", который длится вот уже 20 лет.

Согласно документу, военные США и стран НАТО обязуются покинуть Афганистан в течение 14 месяцев. По разным оценкам, сейчас там находится до 13 тысяч американских солдат.

Ожидается, что в течение 135 дней их число сократится до 8600.

"Талибан" со своей стороны обязуется не совершать нападений на афганской территории.

Ожидается, что переговоры по урегулированию конфликта в Афганистане начнутся 10 марта.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран.