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АҚШ президенти Дональд Трамп.

США объявили о немедленном выводе войск из Афганистана

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200301/13571750/SShA-obyavili-o-nemedlennom-vyvode-voysk-iz-Afganistana.html

Накануне Штаты, афганские власти и запрещенное в РФ радикальное движение "Талибан" подписали историческое соглашение, которое, возможно, положит конец вооруженному конфликту, который длится уже 20 лет.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Президент США Дональд Трамп объявил о незамедлительном выводе американских войск из Афганистана, передает пресс-служба Белого дома.

В администрации Трампа также сообщили, что накануне было достигнуто мирное соглашение с представителями движения "Талибан"*.

Церемония подписания прошла в столице Катара - Дохе. Подписи под историческим документом поставили спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера "Талибана", глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар.

На церемонии также присутствовали представители около 30 стран, генсек НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Майк Помпео.

Военнослужащие НАТО осуществляют посадку в вертолет
© Flickr / Official U.S. Navy Page
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Как сообщили в Белом доме, данное соглашение "закрепляет важные обязательства, необходимые для окончательного прекращения конфликта в Афганистане", который длится вот уже 20 лет.

Согласно документу, военные США и стран НАТО обязуются покинуть Афганистан в течение 14 месяцев. По разным оценкам, сейчас там находится до 13 тысяч американских солдат.

Ожидается, что в течение 135 дней их число сократится до 8600.

"Талибан" со своей стороны обязуется не совершать нападений на афганской территории.

Ожидается, что переговоры по урегулированию конфликта в Афганистане начнутся 10 марта.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран.

Теги:
США, Афганистан, Дональд Трамп



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