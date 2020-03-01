В Иране пытались сжечь больницу c зараженными коронавирусом — жуткие кадры

Местные жители в знак протеста против того, что больных поместили в медучреждения без их согласия, подожгли часть здания клиники.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. В иранском городе Бендер-Аббас местные жители подожди больницу, в которую якобы были госпитализированы пациенты, заразившиеся коронавирусом, передает телеканал Iran International.

ساعتی پیش و درپی انتشار خبری درباره نگهداری چند بیمار مبتلا به #کرونا در درمانگاه شهرک توحید بندرعباس، شماری از مردم معترض به این اقدام با هجوم به درمانگاه، بخشی از آن را به آتش کشیدند. pic.twitter.com/CQVM7noFcQ — ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 28, 2020

На кадрах видно мощное пламя и горожан, которые наблюдают за происходящим в стороне.

По данным телеканала, в это медучреждение поместили десять больных с подтвержденным коронавирусом. Местные жители выступили против этого.

Пожар был локализован. О том, есть ли жертвы или пострадавшие, не сообщается.

Позднее представитель Медицинского университета Хормозгана Фатима Норузян опровергла информацию о том, что в больницу Бендер-Аббас были переведены больные коронавирусом.

Выяснилось, что местные жители сами распространили эти слухи.

Иран стал одним из эпицентров распространения эпидемии. Число заразившихся превысило 500 человек, среди них - представители власти. Жертвами эпидемии стали 43 иранца.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 86 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 981. Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Между тем число вылечившихся от коронавируса превысило 42 тысячи человек.

Эпидемия охватила 29 стран.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19.