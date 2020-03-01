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Пожарная машина рядом с местом возгорания. Иллюстративное фото

В Иране пытались сжечь больницу c зараженными коронавирусом — жуткие кадры

© Sputnik / Александр Кряжев
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (141)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200301/13574963/V-Irane-pytalis-szhech-bolnitsu-c-zarazhennymi-koronavirusom--zhutkie-kadry.html

Местные жители в знак протеста против того, что больных поместили в медучреждения без их согласия, подожгли часть здания клиники.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. В иранском городе Бендер-Аббас местные жители подожди больницу, в которую якобы были госпитализированы пациенты, заразившиеся коронавирусом, передает телеканал Iran International.

На кадрах видно мощное пламя и горожан, которые наблюдают за происходящим в стороне.

По данным телеканала, в это медучреждение поместили десять больных с подтвержденным коронавирусом. Местные жители выступили против этого.

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Пожар был локализован. О том, есть ли жертвы или пострадавшие, не сообщается.

Позднее представитель Медицинского университета Хормозгана Фатима Норузян опровергла информацию о том, что в больницу Бендер-Аббас были переведены больные коронавирусом.

Выяснилось, что местные жители сами распространили эти слухи.

Иран стал одним из эпицентров распространения эпидемии. Число заразившихся превысило 500 человек, среди них - представители власти. Жертвами эпидемии стали 43 иранца.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 86 тысяч человек. Число скончавшихся - 2 981. Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

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Между тем число вылечившихся от коронавируса превысило 42 тысячи человек.

Эпидемия охватила 29 стран.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (141)
Теги:
больница, Эпидемия, Иран, коронавирус



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