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Пассажиры в самолете, архивное фото

В Москве зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200302/13581285/V-Moskve-zafiksirovan-pervyy-sluchay-zabolevaniya-koronavirusom.html

Заболевание обнаружили у россиянина, недавно вернувшегося из Италии. Под контролем медиков находятся все, кто с ним контактировал в ходе поездки и после возвращения из нее.

ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. В Москве зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Информацию подтвердил Роспотребнадзор.

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Заболевание было выявлено у россиянина, который недавно вернулся из Италии. Там он находился 21 февраля. Мужчина вернулся в Россию 23 февраля. Отмечается, что он жил в частном доме в Московской области.

В больницу он обратился сам 27 февраля с симптомами ОРВИ. Молодого человека госпитализировали и перевели в инфекционную больницу, где был проведен анализ на коронавирус. Результаты оказались положительными.

Сейчас обследование проходят все, с кем россиянин контактировал во время поездки в Италию и после возвращения из нее. Эти люди находятся под медицинским наблюдением дома или в больнице.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 89 тысяч человек. Число скончавшихся - 3 044. Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

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Между тем число вылечившихся от коронавируса превысило 42 тысячи человек.

Эпидемия охватила 29 стран.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования вирусом COVID-19.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (148)
Теги:
самолет, Эпидемия, Москва, коронавирус



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