Эрдоган: Россия и Иран не являются для Турции целями в Сирии

Напомним, Россия и Иран поддерживают правительственные войска, в то время как Турция на стороне сирийской оппозиции.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Россия и Иран не являются целью турецкой армии в Сирии. Об этом сообщает Anadolu.

"Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет с вами проблем в Сирии. У нас нет ни видов на территорию Сирии, ни стремлений там закрепиться", — заявил он.

По словам Эрдогана, целью турецкой армии является борьба с элементами режима президента Сирии Башара Асада. Он добавил, что участие Анкары в боевых действиях на территории арабской республики — это не личный выбор руководства страны, а воля народа.

Между тем турецкий лидер подчеркнул, что если сторонники Башара Асада не отойдут за линию зоны деэскалации (она была определена сочинскими договоренностями), то "вскоре лишатся головы".

Эрдоган отметил, что те потери, которые сейчас несет сирийская правительственная армия при столкновении с оппозиционными силами, — это лишь начало.

Ранее глава Турции заявил о планах договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о введении режима прекращения огня в сирийском Идлибе. Этот вопрос турецкий лидер намерен затронуть на ближайшей встрече с Путиным, которая состоится в четверг.

В Кремле, однако, выразили мнение на то, что не стоит рассчитывать на то, что встреча лидеров двух стран будет простой.