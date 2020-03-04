Живите спокойно! Коронавирус не намного страшнее обычного гриппа — Рошаль

Знаменитый российский хирург призвал наказывать "коронавирусных" паникеров. По его словам, не стоит поддаваться панике, а стоит просто спокойно жить.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал наказывать распространителей дезинформации о коронавирусе.

"Внимательно слежу, что происходит. Только что получил письмо о том, что в Москве, оказывается, много тысяч зараженных, бегите в магазины, покупайте продукты, лекарства. Надо наказывать людей за организацию паники, нет этого ничего. Спокойно надо жить и спокойно работать", — сказал Рошаль.

По его словам, коронавирус не намного страшнее гриппа, от которого умирает еще больше людей.

Рошаль призвал не поддаваться панике и не бежать, сломя голову, в аптеку за медицинскими масками и лекарствами.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что смертность от китайского коронавируса составляет 3,4%.

По словам директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса, этот показатель не намного выше, чем смертность от сезонного гриппа, которая составляет 1%.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 92 тысячи человек. Число скончавшихся - 3 201, вылечившихся - более 50 тысяч.

Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 64 страны.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.