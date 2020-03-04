Италия закрыла все школы и университеты из-за коронавируса

Страна стала одним из основных эпицентров распространения эпидемии после Китая и Южной Кореи. Количество заболевших в Италии уже превысило две тысячи человек.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Правительство Италии приняло решение закрыть все школы и университеты до середины марта из-за стремительного распространения коронавируса. Об этом сообщает телеканал Rainews24.

По данным местных СМИ, данная мера вступит в силу с 5 марта.

На текущий момент, количество заболевших в Италии новым вирусом превысило две тысячи человек, умерли - 79.

В связи с этим власти страны решили увеличить число мест в отделениях интенсивной терапии на 50%. Количество коек для больных пневмонией и инфекционными болезнями увеличат на 100%.

В ближайшее время правительство Италии пример решение по поводу отмены митингов, общественных и спортивных мероприятий. Под угрозой срыва также находится праздничная демонстрация, запланированная на 8 марта.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 93 тысячи человек. Число скончавшихся - 3 218, вылечившихся - более 50 тысяч.

Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 64 страны.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.