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Италия закрыла все школы и университеты из-за коронавируса

© Sputnik / Кирилл Брага
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Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (158)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200304/13598001/Italiya-zakryla-vse-shkoly-i-universitety-iz-za-koronavirusa.html

Страна стала одним из основных эпицентров распространения эпидемии после Китая и Южной Кореи. Количество заболевших в Италии уже превысило две тысячи человек.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Правительство Италии приняло решение закрыть все школы и университеты до середины марта из-за стремительного распространения коронавируса. Об этом сообщает телеканал Rainews24.

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По данным местных СМИ, данная мера вступит в силу с 5 марта.

На текущий момент, количество заболевших в Италии новым вирусом превысило две тысячи человек, умерли - 79.

В связи с этим власти страны решили увеличить число мест в отделениях интенсивной терапии на 50%. Количество коек для больных пневмонией и инфекционными болезнями увеличат на 100%.

В ближайшее время правительство Италии пример решение по поводу отмены митингов, общественных и спортивных мероприятий. Под угрозой срыва также находится праздничная демонстрация, запланированная на 8 марта.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 93 тысячи человек. Число скончавшихся - 3 218, вылечившихся - более 50 тысяч.

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Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 64 страны.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (158)
Теги:
Италия, коронавирус



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