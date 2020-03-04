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Премьер-министр Украины ушел в отставку

© Sputnik / Стрингер
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200304/13598849/Premer-ministr-Ukrainy-ushel-v-otstavku.html

Точнее, в отставку его отправило правительство страны. Кроме того, в ближайшее время планируется заменить и других министров. Все это обсуждается прямо сейчас на заседании Верховной Рады.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку.

Решение было принято в среду на заседании Верховной Рады, трансляция ведется на YouTube-канале парламента.

Заявление главы кабмина об увольнении одобрили 353 депутата. Также решается вопрос о роспуске правительства.

"Новые лица — этого мало. Нужные новые мозги и новые сердца", — потребовал президент Украины Владимир Зеленский.

В начале заседания он раскритиковал правительство за невыполнение обязательств. В частности, украинский лидер упомянул индексацию пенсий, снижение коммунальных платежей и выплату долгов по зарплатам шахтерам и другим гражданам страны (долг составляет более миллиарда гривен). Всего этого выполнено не было.

Зеленский также затронул темы коррупции и неэффективности реформ в области здравоохранения.

"Я не могу быть коллектором и нянькой", — воскликнул он.

Также Зеленский выразил недовольство тем, что резонансные расследования на Украине не завершаются, и это несмотря на то, что в стране есть шесть правоохранительных органов.

В итоге решения начали принимать прямо во время заседания, и, в первую очередь, Верховная Рада утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Это означает роспуск всего правительства.

Стоит напомнить, что январе Гончарук попал в скандал. Тогда в сеть просочилась аудиозапись, на которой человек, по голосу очень похожий на Гончарука, нелицеприятно высказывался о Зеленском (и его компетентности в экономике) и описывал себя самого как "профана в экономике".

© Sputnik / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Алексей Гончарук

Зеленский уже успел предложить новую кандидатуру на пост премьер-министра — им может стать вице-премьер по развитию общин и территорий Денис Шмыгаль.

 

Теги:
Владимир Зеленский, отставка, Премьер-министр, правительство, Украина



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