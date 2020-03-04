Премьер-министр Украины ушел в отставку

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Премьер-министра Украины Алексея Гончарука отправили в отставку.
Решение было принято в среду на заседании Верховной Рады, трансляция ведется на YouTube-канале парламента.
Заявление главы кабмина об увольнении одобрили 353 депутата. Также решается вопрос о роспуске правительства.
"Новые лица — этого мало. Нужные новые мозги и новые сердца", — потребовал президент Украины Владимир Зеленский.
В начале заседания он раскритиковал правительство за невыполнение обязательств. В частности, украинский лидер упомянул индексацию пенсий, снижение коммунальных платежей и выплату долгов по зарплатам шахтерам и другим гражданам страны (долг составляет более миллиарда гривен). Всего этого выполнено не было.
Зеленский также затронул темы коррупции и неэффективности реформ в области здравоохранения.
"Я не могу быть коллектором и нянькой", — воскликнул он.
Также Зеленский выразил недовольство тем, что резонансные расследования на Украине не завершаются, и это несмотря на то, что в стране есть шесть правоохранительных органов.
В итоге решения начали принимать прямо во время заседания, и, в первую очередь, Верховная Рада утвердила отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
Это означает роспуск всего правительства.
Стоит напомнить, что январе Гончарук попал в скандал. Тогда в сеть просочилась аудиозапись, на которой человек, по голосу очень похожий на Гончарука, нелицеприятно высказывался о Зеленском (и его компетентности в экономике) и описывал себя самого как "профана в экономике".
Зеленский уже успел предложить новую кандидатуру на пост премьер-министра — им может стать вице-премьер по развитию общин и территорий Денис Шмыгаль.
Знакомьтесь-новый Премьер Министр Украины Денис Шмыгаль— Тайный советник (@PrivyOf) March 4, 2020
Родился и учился во Львове.Ему 44 года pic.twitter.com/DGUAIBkC5C