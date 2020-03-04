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В Саратове ФСБ предотвратила попытку теракта, об этом сообщил Центр общественных связей ведомства

В Твери ФСБ разоблачила ячейку террористов из Центральной Азии

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https://uz.sputniknews.ru/world/20200304/13599111/V-Tveri-FSB-razoblachila-yacheyku-terroristov-iz-Tsentralnoy-Azii.html

Возбуждены уголовные дела. Отдельное уголовное дело завели на тех, кто был в курсе деятельности экстремистов, но не доложил об этом силовикам.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. В Твери сотрудники ФСБ разоблачили ячейку международной террористической организации, которая занималась "ресурсной поддержкой" боевиков. 

27 февраля 2020 г.
YouTube / Дмитрий Пименов
Российские бойцы спецназа уничтожают террористов из засады — кадры Минобороны

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение пресс-службы ФСБ.

Среди задержанных — уроженцы одной из республик Центральной Азии. Какие-либо подробности не сообщаются.

Отмечается, что лидер задержанных террористов был одним из боевиков, воевавших против правительственных сил Сирии. При этом не уточняется, был ли задержан лидер ячейки.

Возбуждены уголовные дела.

Отдельное уголовное дело завели на тех, кто был в курсе деятельности экстремистов, но умолчал об этом.

Ведется расследование.

Теги:
Центральная Азия, ФСБ, Россия, Террористы



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