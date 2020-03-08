Непраздничная акция: за что милиция Бишкека 8 марта задерживала женщин

В столице Кыргызстана местные феминистки попытались провести шествие, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. МВД Кыргызстана пресекло несанкционированный марш феминисток, который активистки движения попытались провести в Бишкеке в Международный женский день, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Как заявили в пресс-службе пресс-служба УВД Свердловского района города, акция изначальна не была согласована, поэтому к нарушителям спокойствия пришлось применить силу.

Марш был запланирован на 12:00 на площади Победы, однако группа неизвестных попыталась сорвать акцию. После возникшей потасовки на место прибыли правоохранители, которые задержали несколько участников несанкционированного марша.

Участницы акции, некоторые из них держали плакаты, скандировали: "Марша нет - а насилие есть", а также говорили сотрудникам МВД, что "их матери им этого не простят".

По данным РУВД, митинг организовали представители общественных движений "Феминалле" и "8/365". В милиция заявили, что акцию не согласовали районные власти. Кроме того, о готовящемся мероприятии не были уведомлены правоохранительные органы, что привело к провокациям и нарушениям общественного порядка.

"Жители Свердловского района выразили возмущение по поводу стихийного митинга на площади Победы. Это место, где горожане чтут память воинов, погибших в Великой Отечественной войне", — говорится в сообщении.

Участников возникшей потасовки, среди которых могли быть потенциальные провокаторы, задержали для выяснения всех обстоятельств инцидента.

При этом сами задержания проходили в достаточно жесткой форме. Силовики не церемонились