СМИ: США начали вывод своих войск из Афганистана

Историческое соглашение о мире и выводе войск было подписано 29 февраля в Дохе (Катар) руководством армии США, НАТО и движения "Талибан"*.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. США начали выводить войска с территории Афганистана, передает AFP. Это было одним из важных условий, прописанных в соглашении с представителями радикального движения "Талибан"*.

Полный вывод американских войск с афганской территории должен состояться через 14 месяцев.

Между тем, согласно договоренностям, США должны сократить численность своих войск в регионе до 8,6 тысячи солдат в течение 135 дней после подписания соглашения с талибами.

Историческое соглашение между руководством армии США, НАТО и движения "Талибан"* было подписано 29 февраля в Дохе (Катар).

Через час после переговоров президента США с лидером талибов боевики совершили наращение на правительственные силы Афганистана.

В ответ на это 4 марта Штаты нанесли удар по позициям талибов в регионе.

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Американские войска вторглись в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года под предлогом борьбы с "Аль-Каидой"* и международным терроризмом.

Война длилась почти 20 лет. Страна была разрушена и окончательно погрузилась в хаос.

* террористические организации, запрещенные в РФ и ряде других стран