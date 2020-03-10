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В Иране семь человек умерли, выпив метиловый спирт для защиты от коронавируса

© Sputnik / Антон Быстров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200310/13632035/V-Irane-sem-chelovek-umerli-vypiv-metilovyy-spirt-dlya-zaschity-ot-koronavirusa.html

Всему виной - распространенные в соцсетях слухи о том, что алкоголь якобы помогает защититься от коронавируса.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. В Иране семь человек умерли от отравления метиловым спиртом, передает ISNA со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что так погибшие хотели обезопасить себя от заражения коронавирусом. Всего отравились 48 человек, четверо потеряли зрение. В прокуратуре допускают, что число погибших может вырасти.

Инцидент произошел в городе Ахваз иранской провинции Альборз.

В соцсетях активно распространяется информация о том, что алкоголь якобы помогает от коронавирусной инфекции, пишет ISNA.

Почему погибшие употребляли именно метиловый спирт, агентство не уточняет.

Для справки: основой всех алкогольных напитков является этиловый спирт, в то время как метиловый спирт - это чистый яд. Отличить метиловый спирт от этилового довольно проблематично, поскольку у них одинаковый цвет, вкус и запах.

Иран стал одним из центров распространения коронавируса COVID-19. По последним данным, в стране зарегистрировано более 7,1 тысячи случаев заболевания и более 200 летальных исходов.

Последние данные по коронавирусу

Число заболевших пневмонией превысило 113 тысяч человек. Число скончавшихся - 4 009, вылечившихся - более 63 тысяч.

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Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 101 страну.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (184)
Теги:
Эпидемия, коронавирус, спирт, Иран



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