В Китае спасли мужчину, находившегося под завалами рухнувшего отеля 68 часов

7 марта в городском округе Цюаньчжоу рухнул отель, в котором содержались лица, находившиеся на карантине. Во время ЧП в здании находилось 80 человек, 20 из них погибли, еще 10 человек по-прежнему находятся под завалами.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. В провинции Фуцзянь китайские спасатели спасли мужчину, который после обрушения гостиницы находился под завалами 68 часов, передает агентство Синьхуа.

Спасатели услышали крики о помощи и принялись его искать. Обнаружить местоположение пострадавшего удалось лишь спустя 1,5 часа.

Мужчину извлекли из-под завалов и госпитализировали. О его состоянии не сообщается.

Напомним, в субботу в Китае обрушилось шестиэтажное здание отеля Xinjia Express. Причины ЧП выясняются.

© REUTERS / STRINGER На месте обрушения отеля в Китае

В отеле в изоляции находились жители из районов с тяжелой эпидемической ситуацией, например из провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян.

Вынужденные постояльцы отеля не болели, у них не было подозрения на заражение, но их поместили под обязательный карантин, так как они потенциально могли находиться в тесном контакте с инфицированными.

Во время обрушения в отеле находилось 80 человек, 20 из них погибли, более 40 пострадали, десять по-прежнему находятся под завалами.