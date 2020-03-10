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Мужчина был спасен из-под обломков разрушенной гостиницы в Цюаньчжоу. 8 марта 2020 года.

В Китае спасли мужчину, находившегося под завалами рухнувшего отеля 68 часов

© AFP 2018 / STR
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (190)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200310/13638933/V-Kitae-spasli-muzhchinu-nakhodivshegosya-pod-zavalami-otelya-68-chasov.html

7 марта в городском округе Цюаньчжоу рухнул отель, в котором содержались лица, находившиеся на карантине. Во время ЧП в здании находилось 80 человек, 20 из них погибли, еще 10 человек по-прежнему находятся под завалами.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. В провинции Фуцзянь китайские спасатели спасли мужчину, который после обрушения гостиницы находился под завалами 68 часов, передает агентство Синьхуа.

Спасатели услышали крики о помощи и принялись его искать. Обнаружить местоположение пострадавшего удалось лишь спустя 1,5 часа.

Мужчину извлекли из-под завалов и госпитализировали. О его состоянии не сообщается.

Напомним, в субботу в Китае обрушилось шестиэтажное здание отеля Xinjia Express. Причины ЧП выясняются.

На месте обрушения отеля в Китае
© REUTERS / STRINGER
На месте обрушения отеля в Китае

В отеле в изоляции находились жители из районов с тяжелой эпидемической ситуацией, например из провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян.

Вынужденные постояльцы отеля не болели, у них не было подозрения на заражение, но их поместили под обязательный карантин, так как они потенциально могли находиться в тесном контакте с инфицированными.

Во время обрушения в отеле находилось 80 человек, 20 из них погибли, более 40 пострадали, десять по-прежнему находятся под завалами.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (190)
Теги:
отель, Китай, коронавирус



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