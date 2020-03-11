В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. В Москве в связи с угрозой распространения коронавируса запретили проводить массовые мероприятия, в которых участвует более пяти тысяч человек.
Это следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
Данная мера введена до 10 апреля.
Речь идет о спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятиях.
Режим повышенной готовности в Москве ввели 5 марта.
Теперь все россияне, посещавшие страны, в которых активно распространяется коронавирус, должны незамедлительно сообщать о своем прибытии на родину. Кроме того, граждане должны вызвать врачей на дом, как только появятся первые респираторные симптомы.
Все россияне с выявленными симптомами обязаны соблюдать режим изоляции.
Всего в РФ зафиксировано 20 случаев заболевания коронавирусом: два — у граждан Китая, 17 — у россиян, вернувшихся из Италии, и один у гражданина Италии. Большинство пациентов уже выздоровели и были выписаны из больниц.
Последние данные по коронавирусу
Число заболевших пневмонией превысило 117 тысяч человек. Число скончавшихся - 4 292, вылечившихся - более 65 тысяч.
Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.
Эпидемия охватила 101 страну.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.
До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.