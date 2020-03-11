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В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (193)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200311/13640520/V-Moskve-na-mesyats-zapretili-massovye-meropriyatiya-iz-za-koronavirusa.html

По данным СМИ, в столице обсуждается вопрос отмены "Бессмертного полка" на 9 мая и официально не анонсированного митинга в поддержку изменения Конституции. Власти Москвы эту информацию пока не комментировали.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. В Москве в связи с угрозой распространения коронавируса запретили проводить массовые мероприятия, в которых участвует более пяти тысяч человек.

Школьники
© Sputnik / Кирилл Брага
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Это следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

Данная мера введена до 10 апреля.

Речь идет о спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятиях.

Режим повышенной готовности в Москве ввели 5 марта.

Теперь все россияне, посещавшие страны, в которых активно распространяется коронавирус, должны незамедлительно сообщать о своем прибытии на родину. Кроме того, граждане должны вызвать врачей на дом, как только появятся первые респираторные симптомы.

Все россияне с выявленными симптомами обязаны соблюдать режим изоляции.

Всего в РФ зафиксировано 20 случаев заболевания коронавирусом: два — у граждан Китая, 17 — у россиян, вернувшихся из Италии, и один у гражданина Италии. Большинство пациентов уже выздоровели и были выписаны из больниц.

Последние данные по коронавирусу

Число заболевших пневмонией превысило 117 тысяч человек. Число скончавшихся - 4 292, вылечившихся - более 65 тысяч.

Китайский коронавирус - обновленная информация
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Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 101 страну.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (193)
Теги:
Эпидемия, люди, мероприятие, Москва, коронавирус



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